"Je to má vzdálená sestřenice. Pochází z části rodiny, s níž neudržujeme příliš kontakt. To, co se stalo, mě velmi zasáhlo a stále tomu nedokážu uvěřit," komentoval jeden z příbuzných, kterého se podařilo Deníku zkontaktovat, podobně jako dalšího vzdáleného člena rodiny. O tragédii vědí jen velmi málo.

Matka, která zaútočila nožem na své tři děti, řešila údajně finanční problémy

Na fotografiích z maturitního plesu vypadá matka coby studentka spokojeně a velmi šťastně. Člověka zamrazí, jak tragicky zmařila život svým dětem, sobě i nejbližším. Co se vlastně stalo, že žena vzala nůž na svého pětiletého syna, tříletou dcerku, která zraněním na místě podlehla, a šestitýdenního chlapečka a sebe ušetřila?

Finanční problémy

Důvodem byly zřejmě finanční problémy. Matka se do bytu nastěhovala teprve na začátku letošního ledna a zaplatila dokonce i kauci. Podle sousedů ovšem nájem neplatila a měla se z bytu vystěhovat právě 16. dubna. Majitelka sem přišla s novými nájemníky, jenomže žena jí neotevírala, mobil nezvedala, otevřela si druhými klíči. A našla matku s nožem v ruce a v kaluži krve na zemi ležet dítě. Podle dobře informovaného zdroje to byla ona, která přivolala pomoc. "Kdyby majitelka neotevřela, zřejmě by to dopadlo ještě hůř. Asi by totiž zaútočila i na miminko a následně také na sebe," uvedl zdroj.

Majitelce bytu zatím část veřejnosti v diskusích vyčítá, že se nezajímala o finanční situaci matky, která neplatila nájem. "Paní, která byt pronajímala, za to přece nemůže. Je to chudák, který na to do smrti nezapomene a nepřestane si to vyčítat," prohlásila jedna ze sousedek. "Prý to bylo kvůli finančním problémům. Slyšel jsem ale také, že se řeší i její psychika," dodal příbuzný.

Tragédie ve Varech: Žena měla pobodat tři děti. Jedno zemřelo, dvě jsou zraněné

Zatímco vážně pobodaného chlapce vrtulník transportoval do pražské nemocnice Motol, šestitýdenní miminko bylo hospitalizováno v karlovarské nemocnici. "Mohu potvrdit, že chlapečka jsme tuto sobotu propustili a že si ho vzal tatínek. Ten si také bude brát do péče pětiletého syna, který zatím zůstává hospitalizován v nemocnici Motol," prozradila vrchní sestra dětského oddělení karlovarské nemocnice Alžběta Novotná.

Žena má poměrně rozvětvenou rodinu a několik sourozenců. Proč nepožádala o pomoc? "Nevím, co se tam stalo. Roky jsem ji neviděla, věděla jsem jen o dvou dětech, ani jsem netušila, že má malé miminko. Byla to naprosto bezproblémová holka. Je to opravdu strašná tragédie. Musím na to neustále myslet, a přitom nechci," dodala teta sedmadvacetileté ženy.

Matce hrozí patnáct až dvacet let odnětí svobody nebo výjimečný trest. Soud rozhodl o jejím umístění do vazby. Případ si vzalo na starosti Krajské státní zastupitelství v Plzni.