Spolu se svou dcerou Zuzanou vlastní populární smíchovskou restauraci Gourmet Pauza. Ještě před pár měsíci uvažovala o otevření další pobočky, před létem finalizuje projekt zahrádky ve vnitrobloku. Rozhodnutí vlády zavřít veškeré restaurace, bary a hospody Pavlína Zemanová respektuje a snaží se vyhovět zákazníkům alespoň tak, že jim jídlo uvaří s sebou. “O víkendu to ještě zvládneme, pak asi úplně zavřeme,” říká sympatická restauratérka.

Smíchovská restaurace Gourmet Pauza fungovala během prvního víkendu po nařízení uzavřít pohostinská zařízení alespoň v režimu "přes ulici". | Foto: Deník / Stanislav Šulc

V jakém režimu nyní fungujete?

V sobotu ráno jsme se probudili a byli jsme překvapení, co se děje. Hned jsme jeli do restaurace a snažíme se prostřednictvím okénka doprodat alespoň čerstvé zásoby. Jinak vše, co šlo, jsme zamrazili. Přes víkend jsme měli nasmlouvané snídaně, tak jsme je vydali formou take away. Od pondělí se uvidí, co bude, ale hrozí, že opravdu úplně zavřeme. Už v tuto chvíli mají zaměstnanci volno a jsem tady vlastně sama s manželem, který mi pomáhá.