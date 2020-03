Stalo se tak v situaci, kdy oznamoval rozhodnutí německé vlády podpořit svoji ekonomiku částkou, která bude největší v poválečné historii země. Do obnovení ekonomiky zasažené koronavirem hodlají Němci „nalít“v přepočtu 16 bilionů korun. To je částka odpovídající asi 14 státním rozpočtům České republiky a pro naše podniky je to dobrá zpráva: k západním sousedům vyvážíme skoro 33 procent našeho zboží a služeb (loni v hodnotě 1,42 bilionu korun).

Dlouho nevydržíme

Rozsáhlé záchranné plány vyhlašují i další země světa (viz výběr v grafice). Detailní plán pro české firmy ale chybí. Vláda zatím představila některé dílčí aktivity. Například bezúročnou půjčku půl až 15 milionů korun přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Fungovat by mohly od pondělí.

Jenže už víkendové uzavření obchodů a restaurací ukázalo, že času na záchranu hlavně malého a středního podnikání bude málo. „Nějaký čas vydržíme s rozváženými jídly. Pak budeme hledat drastické úspory,“ popisoval Deníku majitel restaurace Pod Branou v Domažlicích Pavel Ševčík. Podobně mluví i další.

Chce to injekci

Ekonomové apelují na brzký plán státu. „Celkově je již zřejmé, že si ekonomika vyžádá státní injekci v objemu alespoň 50 miliard korun, ale počítat by se mělo pro jistotu již spíše s dvojnásobkem,“ odhaduje Vít Hradil, ekonom Raiffeisenbank.

„Lze předpokládat nárůst nezaměstnanosti a uvolnění kapacit ekonomiky, která dosud běžela na vysoký výkon. Stát by se měl již začít chystat na to, aby tyto kapacity okamžitě zužitkoval, ať již přes veřejné investiční projekty, či například rekvalifikační programy pro nezaměstnané,“ nabádá analytik.

Propad inkasa daní a pojištění bude velký. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda odhadl letošní schodek rozpočtu v krizové variantě až kolem 300 miliard korun. Co lze v takové situaci udělat pro tuzemské firmy? Stát zřejmě přesune čtyři miliardy korun z evropských operačních programů. Sloužily by jako garance úvěry od komerčních bank. Ty by pak mohly půjčit až 40 miliard korun.

Otázkou ale zůstává, zda se Česko odhodlá k nějakým delším daňovým prázdninám. Ministryně financí zatím slíbila odklad daňového přiznání o tři měsíce. Jenže v květnu startuje EET, a to pro takřka všechny podnikatele. Podnikatelské odbory žádají ministryni o odložení (zrušení). K tomu ale nejspíše nedojde. Systém se spustí, ale kontroly budou odložené.

Dobrá zpráva tak přijde snad pro zaměstnance a OSVČ: ošetřovné by se mohlo vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Vláda to projedná v pondělí. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek asi 424 korun za den.