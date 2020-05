Tu zvažovali majitelé ještě před březnovým uzavřením hotelu kvůli pandemii koronaviru. „Hotel má obrovský příběh a historii, které chceme citlivou rekonstrukcí znovu připomenout. Ten dům si to zaslouží,“ řekl Deníku Rovnost hoteliér Libor Daněk.

Slavný hotel v Solniční ulici podle něj prošel v roce 1988 necitlivou rekonstrukcí, kdy z budovy zůstaly v podstatě jen obvodové zdi. "Veškerá historie tehdy zmizela včetně inventáře. Po rekonstrukci, která tehdy přišla na dvaaosmdesát milionů korun československých, zůstala jen fasáda a okna. Při opravách proto chceme postupovat co nejcitlivěji s ohledem na historii hotelu," zdůraznil Daněk.

Příprava projektu podle něj zabere rok a další přibližně rok a půl by měli ve Slavii pracovat stavbaři. Náklady na rekonstrukci zatím nechtěl upřesnit.

Opravy hotelu uvítal i náměstek primátorky Petr Hladík. „Každý návrat k původnímu stavu – zvlášť u tak proslulého hotelu – je skvělý. Jsem rád, že se do rekonstrukce majitelé hotelu takhle vrhli a že mají odvahu do toho jít, protože je to bude jistě stát nemalé peníze,“ dodal Hladík.