Švihovec nyní odletěl za Joem do USA, kde poznává rodinu veterána, ale především celý příběh přímo z jeho úst. Joe se podle Švihovcových slov nemohl dočkat, až se konečně setkají a bylo to prý vzájemné. „Joe se několik dní dokola ptal, kdy už za ním přijedu. To mě hodně potěšilo. Krátce před setkáním jsme spolu mluvili telefonem. Rozbolela mě z toho hlava a celý hrudník. Byl jsem tak nervózní! Potom jsme se za ním s kamarádkou Stinou vydali. Tam už čekala Alenka Bušovská, díky které se informace o náramku dostala přímo za Joem. Pozdravili jsme se s Joeovou dcerou a vešli dovnitř do jeho domu. Stál tam on. Během chviličky se mi jeho postava rozostřila. To se prostě nedalo zvládnout. Nebyl jsem schopný slova. Objímal jsem ho. Pro média je to náramek lásky. Pro mě náramek času. Někdo náramek schoval, abych se za 77 let mohl setkat s válečným veteránem Joem Ernestem Esquibelem. Napsal se tím příběh, který obletěl svět, a na který nikdy v životě nezapomen,“ popisuje.

Neskutečný příběh náramku z války pokračuje. Jeho nálezce se vydá do USA

„Snažil jsem se, abych nebrečel, ale bylo to marné. To se nedalo. Když jsem pána viděl, tak jsem si uvědomil, jak k tomu všemu došlo a emoce mě zkrátka převálcovaly,“ sděluje se slzami v očích Petr Švihovec. Říká, že se mu od Joea vůbec nechce, a že spolu mají mnoho společného. Jak lásku k válečné historii, tak i ke stejnému jídlu.

Nyní se nachází 8600 kilometrů od své domoviny v městečku Grand Junction ve státu Colorado, které leží v centrální části Spojených států amerických, v oblasti horských států v západním regionu USA. „Moc jsme si na sebe s Joem během krátké doby zvykli a Joe se stále ptá své rodiny, kdy opět přijdu na návštěvu. Říká, že jsem jeho obrovský kamarád a celá rodina mě přijala. Všichni jsou úžasní a super. Měli jsme oslavu, kdy Joe slavil 96 let. Neskutečně jsme si to užili. Hezky se tu o mě starají. Je to něco, co bych si ani ve snu nepředstavil. Jsem toho opravdu plný,“ uvádí.

Dopis od prezidenta

Petr Švihovec Joeovi 2. května na velkém ceremoniálu pro válečné veterány předal děkovný dopis od prezidenta Miloše Zemana a medaili od armádního generála z Generálního štábu České republiky. „Vážený a milý Joe, s dojetím jsem se seznámil s Vaším životním příběhem, který je spojen s mou milovanou vlastí. Ani ten nejlepší filmový scenárista by nedokázal sepsat vyprávění o nalezeném a navráceném náramku. Jen sám život dokáže přinést tak krásné prožitky, návraty, skutečné štěstí. Slavíte úctyhodné 96. narozeniny. Z celého srdce Vám přeji vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, radost a úsměv. Je úžasné, že mohu blahopřát člověku, který se účastnil osvobození Evropy od nacismu a při té příležitosti zavítal i do naší krásné republiky. Vyjadřuji při této příležitosti také vděčnost panu Petru Pravoslavovi Švihovcovi, který Váš náramek našel, seznámil mne s Vaším příběhem a propojil nás. Vážený a milý Joe, ať Vám Bůh žehná! S přátelským pozdravem Miloš Zeman,“ napsal v dopise prezident Miloš Zeman.

Rodina válečného veterána vnímá nález náramku jako poselství zesnulé Lydie. Věří, že vedla Petrovy kroky, aby se dostal nejen k náramku, ale aby také dokončil tuto misi až dokonce. Poté, co rodina Joea poznala Petra osobně, tvrdí, že už rozumí, proč si k tomuto úkolu Lydia vybrala zrovna Petra.

Petr Švihovec vnímá Lydii zase tak, že dala dohromady mnoho skvělých lidí, kteří se díky tomuto příběhu dali dohromady. „Neodmyslitelnou součástí příběhu je také Alena Bušovská a redaktorka Colorado Public Radio Stina Sieg. Konečně jsem se s nimi osobně také setkal. Například Alena Bušovská to neměla v tomto příběhu vůbec jednoduché. Je to skvělá žena a má úžasného manžela. Alenka byla velmi důležitou spojkou, která se přes sociální sítě dozvěděla o tom, že náramek existuje. Když o náramku rodině Joea pověděla, tak jí rodina příliš nevěřila. Jeho dcera si říkala, že jde asi o nějaký podvod, ale poté, co svému otci přinesla vytištěný mail, tak Joe svůj náramek hned poznal. V tomto příběhu bych nerad na někoho zapomněl, ale informace putovaly i přes Hanku a Lucku. Zkrátka všem, co se podíleli na pomoci, patří neskutečný dík. Všichni jsme byli součástí něčeho, co je mezi nebem a zemí,“ usmívá se.

Za rok znovu?

Švihovec chce celý příběh zfilmovat. „Troufnu si říct, že život válečného veterána je opravdu na film. Nyní znám detaily, které se točí okolo Joea a jeho života, a je možné, že až uzraje čas, tak to vše sepíšu a uvidíme. Je to opravdu neskutečné. Mnoho vojáků bojovalo a bylo zraněných, ale ve spojitosti s tím náramkem si tento příběh pozornost zaslouží,“ dodává.

Joe pochází z velké rodiny, a to z osmi děvčat a pěti chlapců. Všichni dosáhli velmi vysokého věku. Švihovec bude v USA do 6. května a 7. přiletí do České republiky. Už nyní ale přemýšlí, že se příští rok za Joem vrátí, a to s celou svou rodinou. Moc přeje, aby jeho setkání s nově nalezenou spřízněnou duší nebylo poslední.