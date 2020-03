ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na jaké oblasti bude mít pandemie koronaviru ekonomicky největší dopad?

Nejdříve budou zasaženy ty nejpřímější, tedy turistický ruch. Je zjevné, že lidé budou mít menší zájem o cestování, teď navíc ani nemohou. To ovlivní restaurace, hotely a další turistické cíle. Opatření zasáhne i dopravu. Navíc jsme velmi závislí na dovozech a vývozech, protože obojí tvoří osmdesát procent našeho hrubého domácího produktu. Například do Německa dodáváme spoustu strojů a zařízení. Pokud se tam problém prohloubí a firmy přestanou odebírat, postihne to i nás.

Ovlivní českou ekonomiku situace v Itálii?

Ne tak moc, protože Itálie tvoří asi jen čtyři procenta našeho obchodu, zatímco Německo více jak třicet procent vývozu. U Itálie se dá spíše očekávat, že tam bude po ukončení pandemie levnější dovolená.

Lze už nyní odhadnout celkové ekonomické dopady pandemie?

Myslím, že ne. Zvlášť kvůli tomu, že nevíme, jak dlouho bude trvat a jaká ještě přibudou opatření.

Způsobí ekonomickou krizi?

Neočekávám ji. Tempo růstu světové ekonomiky se sníží třeba o jedno procento, a to primárně kvůli Číně, která je důležitá. Kdyby ekonomika neupadla do recese a růst by byl nulový, tak se běžný obyvatel České republiky bude mít stejně jako minulý rok. Nejedná se o katastrofu.

Zvýší se nezaměstnanost?

Je možné, že lidé ve specifických oblastech přijdou o práci. Pokud měla firma před pandemií problém a byla na hraně ekonomické výkonnosti a teď se stane něco s jejími dodavateli nebo odběrateli, tak to pro ni může mít fatální následky. Ale plošné zvýšení nezaměstnanosti neočekávám. Navíc myslím, že až koronavirus odezní, nebude problém najít práci.

Na čem stavíte svůj optimismus?

Ekonomika v poslední době fungovala velmi dobře. Většina společností si vytvořila rezervy a trápil je spíš nedostatek zaměstnanců. Některé firmy bankrotují, ale to je normální zdravý stav. Ekonomika se zbavuje těch nejméně efektivních.

Vyjde z toho naopak nějaké odvětví dobře?

Určitě výrobci roušek a celkově farmaceutický průmysl. Také se zřejmě bude dařit e-shopům.

Do jaké míry může stát vynahradit ztráty způsobené koronavirem?

Centrální banka zmírňuje podmínky pro banky, aby byly ochotnější více půjčovat. Vláda může vytvořit třeba fond pro podnikatele, kteří jsou nejvíce zasaženi, a dát jim bezúročnou půjčku, to je rozumné řešení. Může také plošně snížit daně, anebo aspoň odložit jejich splatnost. Také se může rozhodnout, které speciální sektory podpoří, ale to už závisí spíše na jejím politickém rozhodnutí. Problém je, že vláda se v předchozích letech nechovala příliš rozumně a nedělala si žádné rezervy na horší časy. Nicméně stav veřejných financí je obecně dobrý a vláda má prostor pro aktivní politiku.

Jsou zástupci Brna nebo Jihomoravského kraje dobří hospodáři?

Brno hospodaří trvale se ztrátou. Schválený rozpočet kraje na rok 2020 byl vyrovnaný. Nemyslím, že by tyto rozpočty koronavirus zásadním způsobem zasáhl.

Například příspěvkové organizace města hlásí ztrátu až milion korun denně. Co s tím?

Předpokládám, že město teď svůj příspěvek zvýší. Pokud je to milion denně, tak to pro rozpočet města není fatální částka. Pro představu, jeho roční výdaje jsou zhruba sedmnáct miliard korun. Brno může také ušetřit, pokud například dopravní podnik přejde na prázdninový režim.

Jak opatření dopadnou třeba na turistické atrakce na jižní Moravě?

Tak třeba u hradů a zámků by to neměl být problém, protože nemají tak velké náklady na provoz. Navíc se mi zdá, že jejich příjmy ze vstupného nejsou zásadní. Naopak ještě když tam lidé chodí, tak musí vytápět nebo platit za průvodce.

Co třeba Aqualand Moravia, který je už od čtvrtka zavřený?

Myslím, že teď tam stejně tolik lidí nejezdí, takže ztráty nebudou obrovské. Bylo to jejich rozhodnutí ještě před opatřením vlády a je pravděpodobné, že mimo zdravotní hledisko zohlednili i to, že příjmy měli asi nízké, protože moc lidí nejezdilo a souběžně měli velké náklady spojené s provozem. Situace se pro ně ale samozřejmě výrazně může změnit, pokud budou opatření platit i v jejich hlavní sezoně.

Je možné, že jižní Morava pocítí nějaké specifické dopady v porovnání s ostatními regiony v republice?

Ekonomika je velmi provázaná se zbytkem republiky i se zahraničím, takže ne.

Je pro ekonomiku přínosné, že v dnešní době může mnoho lidí pracovat z domu?

Určitě ano, třeba i studenti dál mohou pokračovat ve výuce, což je dobré. U nás je pořád sice ještě hodně průmyslu, ale čím víc se trh orientuje na služby, tak tím lépe lze pracovat z jakéhokoli místa.

Kdo je Libor Žídek:



Narodil se v roce 1972 v Brně.



Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 1997 tam pracuje. Hodně cestoval a přednášel v zahraničí, například ve Spojených státech, v Kanadě, na Ukrajině nebo třeba v Japonsku.



Ve volném čase rád sportuje. Nejraději má tenis. V mládí závodně plaval.