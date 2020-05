Chtěla si konečně půjčit knihy, ale domů odešla s prázdnou. Řeč je o vášnivé čtenářce z Litoměřic, která po zprávě o povolení vlády otevřít knihovny včera vyrazila do bibliotéky na zdejším centrálním náměstí. Podobně jako řada dalších knihoven regionu ale ani ta litoměřická neotevřela.

Ženě to vysvětloval ředitel knihovny Karel F. Tománek. „Rozhodnutí vlády přišlo hrozně rychle, v podstatě z noci na den. Na otevření nebyla naše knihovna připravena podobně jako mnohé jiné,“ vylíčil čtenářce ředitel s tím, že z hygienických a zdravotních důvodů otevřou až 4. května.

Litoměřičance, která už doma nemá co číst, se nelíbilo, že tady nezvládnou dát ke vchodu dezinfekci. „To není o dezinfekci, ale o nakládání s knížkami, které se budou vracet,“ vysvětlil jí Tománek. „Každá knížka musí zůstat dva až čtyři dny v karanténě. Musíme najít místo, kam budeme ty knihy odkládat. Kdybychom je od čtenářů hned dávali do oběhu, můžeme šířit infekci,“ dodal ředitel. Rychlejší ozařování nebo otírání knih alkoholovým roztokem v litoměřické knihovně nevyhodnotili jako vhodné.

Ani 4. května ale pro zdejší vášnivou čtenářku nebude půjčování knih zrovna komfortní. „Nebudete moci vejít přímo do knihovny, u vchodu bude služba, která bude regulovat provoz. Budeme sem pouštět vždy pouze určitý počet čtenářů. Je to kvůli tomu, abychom se navzájem chránili,“ řekl ženě ředitel.

Včera neotevřeli nejen v té litoměřické městské, ale ani v daleko větší Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. „Ochranných prostředků máme relativně dost, roušky jsme si ušili, štíty vyrobili, dezinfekci nakoupili, ale nemáme povolení zřizovatele,“ přiblížila ředitelka knihovny Jana Linhartová s tím, že rada kraje bude o otevření knihovny jednat na plánovaném setkání tuto středu.

Další důvody, proč bibliotéky v celé ČR nemohly i přes souhlas vlády hned tak otevřít, popsal šéf Knihovnického institutu Národní knihovny Vít Richter. „Řada knihoven si na dobu přerušení provozu naplánovala rekonstrukce, malování nebo revize fondu. Složité bude také personální zajištění provozu zařízení, protože mnoho knihovnic má děti ve školním věku a musí s nimi zůstat doma,“ uvedl Richter. Bibliotéky se tak budou otevírat postupně zejména podle toho, jak se jim podaří splnit podmínky stanovené ministerstvy zdravotnictví a kultury. Musí mít především dostatečné množství ochranných prostředků a dezinfekce, označit dostupné prostory a zajistit nezbytné odstupy návštěvníků. Při vstupu do knihovny si každý návštěvník musí dezinfikovat ruce, jinak platí stejná pravidla jako při návštěvě jakéhokoli obchodu, tedy mít roušku a udržovat odstup dva metry.

Skauti jako kurýři

Jednou z mála knihoven v Ústeckém kraji, které už včera otevřely, je ta teplická. Když se její ředitelka Ivana Slunéčková dozvěděla minulý čtvrtek večer o vládním pokynu, přepadla ji nervozita. „Byl to stres, ale na lidi jsme se těšili. Nejhorší bylo sehnat všechny ochranné pomůcky jako automatické dávkovače na dezinfekci,“ vylíčila Slunéčková. V teplické Regionální knihovně dělali jako v řadě jiných biblioték revizi, protože když je zavřeno, je pro tuto činnost dobrá příležitost. A některé pobočky ještě neměly revizi dokončenou. „Tak šla děvčata o víkendu do práce,“ řekla Slunéčková.

Karanténu knih už mají vymyšlenou. „Budeme je dávat na slunko, pokud nám do toho nezaprší. Po nějakých pěti dnech budeme obaly dezinfikovat, zhruba po sedmi dnech se vrátí do oběhu,“ popsala ředitelka.

I když litoměřická knihovna včera neotevřela, vychází vstříc těm čtenářům, kteří se o knihy ozvou. Sedm litoměřických skautů jim včera roznášelo objednané knihy domů. „Je to po celém městě, trasy rozdělujeme na čtvrti. Lidé jsou mile nadšení, že jim doneseme knihy domů,“ řekl Aleš Podivínský-Alík, vedoucí roverů ve středisku Radobýl. Ten dobrovolníkům v knihovně rozdával mapičky. Někteří čtenáři poptávající knížky byli až z nejvzdálenější části od centra města, kde knihovna sídlí, z Pokratic. „Je to dobrá příležitost pomoct lidem v Litoměřicích. Rádi se zase po takové době doma projdeme,“ vítali očekávané kilometry v nohách skauti, kteří se k roznášení přihlásili. Oni samotní jsou prý doma stále dostatečně zásobeni papírovými knihami, ať už z bibliotéky, nebo vlastními.

Gymnazistky Anežka a Kristýna Hálovy a 14letá žákyně lovosické základní školy Lucie Čermáková předaly knihy i Petře Šikýřové. „Syn Jakub má povinnou četbu do školy. Byla jsem ráda, že knihovna poskytla šanci objednat si knížky domů,“ řekla Litoměřičanka. I když zdejší knihovna už příští týden slíbila otevřít, kurýrskou službu nadále zachová pro seniory.

Mají už otevřeno. Ale jako dřív to není



Už v pondělí 27. dubna otevřely za mimořádných podmínek například knihovny v Děčíně, Teplicích, Duchcově, Bílině nebo ve Štětí. Počet čtenářů, které do knihoven pustí, je omezený. Platí povinnost vstupu s ochranou obličeje. Čtenáři musejí počítat také s povinnou dezinfekcí rukou při vstupu do zařízení. Knihovny fungují většinou nejen v omezené výpůjční době, ale i s omezenými službami, detaily najdete na jejich webech a facebookových profilech. Vrácené knihy míří do karantény, než si je budou moci půjčit další čtenáři. Více k situaci knihoven v celé České republice za časů koronaviru najdete na těchto stránkách: ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus