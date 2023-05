Jednou za rok a jen pár týdnů v roce se mohou gurmáni těšit z unikátní pochoutky. Čerstvý chřest začali v těchto dnech sklízet farmáři v Hraběticích na Znojemsku. Jako jediná na Moravě jej pěstuje tamní rodina Bártových.

Sklizeň chřestu začala v těchto dnech v Hraběticích na Znojemsku | Foto: Se souhlasem Vítězslava Bárty

První křehké výhonky chřestu, jinak také šparglu, vykukují ze země na poli v chráněné krajinné oblasti u řeky Dyje. Chutnají po čerstvě utrženém hrášku a jí se od špičky. Sklízet se musí ale denně. S nožíkem v ruce a hlubokém předklonu. „Denně vyroste zhruba o pět centimetrů, nesmí přerůst aby neztratil charakteristickou chuť a zachoval si křehkost,“ ukazuje pěstitelka Eva Bártová.

Další stovky výhonků putují z rukou zručných sběraček do košíků a pak do bedýnek. Náklad pak odveze její syn Vítězslav do takzvané chřestovny. „S tříděním a čištěním chřestu už nám tady pomáhá technika. Výhonky osprchuje vodou a nařeže na přesnou míru. Ta je nastavená na sedmadvacet centimetrů. Podle požadavků zákazníků je třídíme na silnější a tenčí výhonky a balíme do svazků,“ vypráví Vítězslav Bárta.

Svazky drží pevně pohromadě úhledná páska s názvem výrobce.

Pochoutka aristokratů

Dřív lidé chřest pěstovali na jižní Moravě běžně doma. Poté ho však vládnoucí komunisté označili za pochoutku aristokratů. Teď jeho zapomenutou slávu vrací na mapu celé Moravy právě rodina Bártových. Zájemci si mohou Hrabětický chřest koupit už v těchto dnech u stánku na Zelném trhu v Brně, ale také v Praze. „Letos jsme rovněž vstoupili do řetězce Makro v Brně,“ tvrdí Bárta.

Sklizeň chřestu začala v těchto dnech v Hraběticích na ZnojemskuZdroj: Se souhlasem Vítězslava Bárty

Pochutnávat si na specialitě mohou lidé jen necelé dva měsíce. Tak krátce totiž trvá sezona vhodná ke sběru.

Chřest z Hrabětic nekazí žádná chemie. „Je to dáno také tím, že ho pěstujeme v chráněném přírodním území. Škůdce nám sbírají na poli konipasi, kvůli úporné housence tesaříka jsme v sousedství vysázeli kukuřici, aby ho odlákala. Jiné škůdce se snažíme odradit keři levandule, plevele likvidujeme ručně,“ zdůrazňuje Eva Bártová.

Slavnější než pivo?

Unikátní pochoutka proslavila kdysi Ivančice na Brněnsku, odkud putovala i na císařský dvůr ve Vídni. Tamní chřest byl podle historických pramenů ve světě dokonce slavnější než plzeňské pivo, pochutnávala si na něm císařovna Sisi. Nyní se tam tradice udržuje jen symbolicky a na proslulé Chřestové slavnosti organizátoři surovinu dováží.