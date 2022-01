Kamion řídil Dušan Z., podle jeho slov to byla první taková nehoda v jeho řidičské kariéře. „Začalo hustě chumelit a s tím provoz výrazně zpomalil. Bylo vidět sotva na 15 metrů. Z ničeho nic jsem spatřil, že kolem mě už stojí auta, tak jsem začal brzdit, ale šlo to jak na saních. Nešlo vůbec nic dělat, ABS nepomohlo a auto klouzalo jak saně. Nato jsem vletěl do té dodávky,“ vypráví.

Škody po hromadné nehodě na D5 činí 11 milionů. Řidiči nezareagovali na počasí

Návěs před dodávkou vezl robustní ocelové traverzy, část z nich výrazně vyčnívala. „Štěstí bylo, že jsem ho nenarval na ty trčící ocelové profily. Vzápětí jsem ve vteřině ucítil ránu zezadu. Než jsem vystoupil, pán už byl z auta venku, při vědomí a komunikoval se mnou. Zakrátko se jej ujali záchranáři, a co jsem slyšel, tak byl letecky dopraven do nemocnice,“ dodal šofér tahače.

Skokem si možná zachránil život

Modrý Volkswagen Arteon zase zůstal zaklesnutý mezi svodidly dálnice a jiným třicetitunovým kolosem. V osobním voze cestoval advokát Václav Zelenka z Kladenska, který se vracel z Plzně a mířil do Prahy.

„Jel jsem z jednání. Asi kilometr, dva před místem nehody se zničeno nic objevil černý mrak, silnice byla okamžitě pokryta sněhem, vidět bylo sotva na deset metrů. Takže jsem samozřejmě zvolnil a na poslední chvíli jsem viděl, jak se to přede mnou začíná štosovat. Zahlédl jsem kamion, jak se přetočil napříč a prakticky oba pruhy zašpuntoval,“ vypráví Václav Zelenka.

Hromadná nehoda na dálnici D5. U Žebráku havarovalo téměř čtyřicet aut

S autem zastavil co nejblíže svodidlu a v zrcátku uviděl, jak se na něj z bílé tmy vyřítil červený kamion. „V ten moment jsem otevřel dveře a přeskočil jsem ta svodidla do protisměru a tím jsem si zachránil určitě zdraví, jestli ne život,“ dodal.

Poté jen pozoroval, jak naložený tahač jeho auto tvrdě trefil, narazil jej na jiný vůz a přišpendlil do pevných ocelových svodidel dálnice.