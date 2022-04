Americká základna v Mošnově? Primátor Ostravy Macura: Základ je odborná analýza

Pro někoho výstřel do tmy, pro jiného s ohledem na blížící se cestu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) do Spojených států amerických zaznamenání hodné téma. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se v nedělním diskuzním pořadu na Primě nechal slyšet, že americké vojenské letiště by si dokázal představit v Mošnově či Přerově.

Na snímku posádka C-5M Super Galaxy v Ostravě na Dnech NATO. Americký dopravní letoun umožňuje přepravu až 130 tun nákladu. Umožňuje transport například několika bojových vrtulníků, tanků, či jiných vojenských strojů současně. | Foto: Deník / Pavel Netolička