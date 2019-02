Prachaticko – Třináct let už téměř uplynulo od chvíle, kdy byla definitivně uzavřena Základní škola v Lažištích.

Lažišťská škola. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Počet osmi žáků nestačil ani k tomu, aby zde zůstala jedna první třída, která by usnadnila přechod místním dětem. Z plánovaného počtu deseti dětí, který by stačil k tomu, aby byla třída otevřena, rodiče dvou dětí nakonec svoje školáky přihlásili do školy v Husinci.

I tak se jednalo v posledních deseti letech existence školy o velký pokles v počtu dětí. V školním roce 1991 – 12992 navštěvovalo základní školu sedmadvacet dětí z obce a jejího okolí.

V roce 1996 – 1997 se pak počet ještě o jednoho školáka zvýšil, o rok později ale už byla škola jednotřídní, když ji navštěvovalo jen šestnáct žáků.

„Když se podíváme do kroniky, zjistíme, že v roce 1947 se snížil počet žáků ze 169 na 121, protože někteří lidé po válce odešli do pohraničí," vybírá k počtům bývalý obecní kronikářka Alena Levá, která ve škole navíc také vyučovala.

Ve školním roce 1906 – 1907 měla škola pět tříd a byla proto postavena druhá budova, v níž nyní sídlí obecní úřad a hostinec. „Nejdéle byl vyučujícím a řídícím v základní škole L. Vobořil, který zde působil dvaapadesát let," vybrala k dalším zajímavostem Alena Levá.

Škola v obci byla otevřena v roce 1761, kdy zde byl první řídící Škrle. Jeho honorář činil 6 štrichů žita, stejný počet ječmene a ovsa, dvě kopy vajec a dva zlaté. To byl jeho roční plat, přičemž musel ještě působit jako kostelník a hrát v místním kostele.

V roce 1956 bylo ke škole navíc přistavěno hřiště pro děti, a to nákladem deseti tisíc korun československých.

„Školu v Lažištích jsem navštěvoval v letech 1983 – 1985," vzpomíná starosta obce Jan Pěsta. Podle jeho slov byly v té době ve škole jen dvě třídy, školu navštěvovala zhruba dvacítka dětí. „Pak jsem přecházel do Záblatí, kam jsem chodil do třetí až čtvrté třídy. Od páté do osmé jsem chodil do Šumavských Hoštic," popisuje svoje školní léta starosta.

V jeho vzpomínkách byla škola vybavena dobře, dnešní technika ještě nebyla, takže nebylo nic, co by školákům výrazně chybělo, oproti jiným školám.

„Do dalších škol už jsem dojížděl autobusem," dodal Klabouch.

Více než třicet let učil a také řídil základní školu František Fleischmann.

„Tatínek ve škole působil od roku 1968, měl to tam hodně rád," říká syn Petr Fleischmann, který je v současné době starostou nedalekých Šumavských Hoštic. Sám do školy v Lažištích nechodil, takže jej tatínek ve škole neučil.