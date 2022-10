Automobilka DS má k módě blízko a její auta cílí na řidiče, pro něž je estetická stránka vysoko na žebříčku priorit. I proto letos poprvé francouzská značka podpořila mladé fashion talenty, z nichž některé jednou budou hvězdami světových fashion shows, a stala se partnerem přehlídky nazvané We´re Next neboli “Jsme na řadě”.

Akce proběhla v nových prostorách technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici v Praze a svá avantgardní díla na ní předvedli mladí návrháři a studenti oděvního designu nejen z České republiky, ale i Nizozemí, Itálie, Belgie, Rakouska, Slovenska a dalších evropských zemí. Ve třech hodinových blocích bylo k vidění celkem 310 modelů. Na několik z těch nejzajímavějších se můžete podívat v galerii.

Projekt We´re Next založila roku 2016 skupina nezávislých módních nadšenců v čele s Lukášem Spilkou, absolventem UMPRUM a Royal Academy of Antwerp. Jeho cílem je zpřístupnit svět módy všem talentovaným zájemcům, proto podporuje mladé lokální i zahraniční umělce a pomáhá jim zviditelnit se ve světě.

Účinkujícími letošního ročníku, zasazeného do industriálního prostředí technologického centra UMPRUM, se staly i modely DS4 a DS3 Crossback, které poskytly elegantní kulisy avantgardním módním kreacím.