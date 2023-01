Koncert symbolicky odstartoval další rok aktivit v domě Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145 Prachatice. Úvodního slova se ujal ředitel společnosti Zdeněk Krejsa, který přivítal početné posluchače a poděkoval jim, že se společně přišli na chvíli zastavit a užít si společný čas. Pak již předal mikrofony čtyřem hostům, kteří přijali pozvání a přijeli se svým koncertem do Prachatic na půdu.

Za klavír usedl skvělý klavírista, hudebník a také zpěvák Petr Ožana a mikrofonů se ujali Andrea Holá, Elis Ochmanová a Lukáš Randák, který se v roce 2020 stal jedním z patronů komunitního centra. Od prvních tónů bylo zřejmé, že se bude jednat o neopakovatelný večer. A také, že ano.

Známé hity střídaly ty méně známé a účinkující se střídali u mikrofonů, aby každý ukázal své umění. Celý koncert provázela úžasná nálada a atmosféra a bylo vidět, že vystupující nepojí pouze hudba a zpěv, ale zejména opravdové přátelství, díky kterému se vzájemně doplňují, podporují, dělají si ze sebe legrácky a hlavně… dávají do zpěvu své srdce. Že to skvěle funguje se ukázalo i v publiku, kde smích občas vystřídala nějaká ta slza dojetí, ale hlavně radost, pohoda, blízkost. Přesně, jako v závěrečné písni, kterou všichni známe v podání Hanky Zagorové: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas zněl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska aby hřála za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná.

Jsme velmi rádi, že se nám koncert podařilo uspořádat. Děkujeme všem, kdo jej přišli podpořit svou účastí. Děkujeme účinkujícím – Andree Holé, Elis Ochmanové, Lukáši Randáškovi a Petru Ožanovi, kteří nás všechny přesvědčili o svých kvalitách. V neposlední řadě děkujeme také zvukaři, kterým se pro tento večer stal Jakub Weiss.

Letošní sezóna je tak oficiálně zahájena, a to také díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Nadace České spořitelny. Těšíme se na vás na další akci, kterou tentokrát bude Maškarní bál. Ten proběhne v pátek 17. března od 20:00 hodin ve společenském sále Národního domu v Prachaticích. Vstupenky jsou v předprodeji od 1. února v kanceláři KreBul, o.p.s. nebo na telefonu 723 123 093. Těšíme se na vás společně s kapelou ValdaBand, a to v maskách i bez masek.

Za článek děkujeme řediteli KreBul, o.p.s. Zdeňku Krejsovi.