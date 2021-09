Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provádí společnost ZNAKON, a.s., která ve výběrovém řízeníuspěla s cenou 32,9 mil. Kč bez DPH. Stavební úpravy v úseku by měly být dokončeny během dvouměsíců.

Kvůli stavebním pracím čeká na řidiče u Zlešic úplná uzavírka komunikace I/4. Vozidla do 3,5 tuny budou muset využívat objízdnou trasu přes obce Nišovice, Černětice a Malenice. Vozidla nad 3,5 tuny se budou muset vydat mezi Strakonicemi a Vimperkem po delší objízdné trase po komunikacích I/22 a II/141.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.