Volary

"Aprílové probuzení bylo překvapení, to když shůry svatý Petr seslal na zimu bílé nadělení. V sobotním dopoledni to začalo a sníh padal vytrvale až do nedělního odpoledne. Ve Volarech napadlo do osmi centimetrů sněhu a sídliště i okolí dostalo bílou peřinu. V českých Budějovicích se v sobotu odehrál fotbalový ligový zápas, za to ve Volarech se okresní přebor z důvodu vysoké sněhové pokrývky nehrálo, stejně jako v celém okrese," napsal nám Ladislav Beran z Volar.