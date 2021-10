Po "dohašení požáru a záchraně životů" byly prostory školy odvětrány. A protože to vše bylo naštěstí jenom jako, měly děti na samý závěr možnost prohlédnout a vyzkoušet si hasičskou techniku a výstroj.

Hasiči během "hašení požáru" také vyhledávali a "zachraňovali" s pomocí dýchacích přístrojů dva žáky - figuranty, kteří zůstali "uvězněni dýmem" ve třídě. Další figurantka "upadla do bezvědomí", musela být vynesena na nosítkách a byla jí "poskytnuta první pomoc". Pro tyto účely mají stachovští hasiči nově k dispozici defibrilační přístroj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.