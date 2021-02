V únoru se tradičně již několik let se seniory z Prachatic zapojujeme do štafetového plavání. Letos je bazén zatím zavřený, ale i tak se připojujeme k mimořádnému VII. ročníku, který bude tentokrát poněkud jiný. Název dostal „La Manche na suchu“.

Senioři se letos pokusí zdolat La Manche na suchu. Bazény jsou totiž stále zavřené. | Foto: Archiv Deníku

Akce se uskuteční v únoru a půjde o štafetovou chůzi s holemi i bez nich. Startujeme 1. února a končíme 28. února 2021. Patronkou projektu je stále Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a nadšená podporovatelka plaveckých aktivit Senzačních Seniorů.

Pro zájemce máme připraveny archy, do kterých se zapisují ušlé kilometry, metry a ty pak společně pošleme za Prachatice. Půjdete do toho s námi? Ozvěte se nám na e-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz

Vždy je třeba si dát nějaký cíl, tak ten náš bude 201 km? Je to hodně anebo málo, no uvidíme, připojte se. V rámci jednotlivých týmů se pokuste společnými silami nachodit 34 km, tedy jako při plavání přes La Manche, ale tentokrát na suchu.