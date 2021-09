Takže co nás během odpoledne čeká. Od 16 hodin začne vystoupením táborské kapely Insiders s Honzou Toužimským, /zpěvákem kapely Arakain/, poté kapela Poetika – zazpívá své hity Zkouším žít, Každou vteřinou, Múza mnoho dalších . Po Poetice vystoupí Olga Lounová, která během padesátiminutového programu zazpívá i písničku Protože to nevzdám, která celý Gumpův projekt od počátku provází. Začátkem večera vystoupí kapela DESmod, která během koncertu zazpívá i v současné době nejposlouchanější písničku slovenských rádií. Tento hit Kométa pre Gumpa provází Gumpův film na Slovensku.



Během odpoledne vám moderátor Eduard Rovenský - zpěvák kapely Poetika, představí na pódiu i pejsky, o kterých je knížka a kteří hráli ve filmu. Poznáte i celou řadu lidí, kteří se na filmu podíleli včetně režiséra F.A. Brabce. Ve stánku táborského útulku si budete moci koupit Gumpovu známku pro štěstí, jejíž výnos půjde právě na potřeby táborského útulku.

Kromě toho bude na celé ploše náměstí probíhat spousta her a soutěží o zajímavé výhry.



Samozřejmě bude na celé akci přítomen pejsek Gump se svým člověkem, Filipem Rožkem, kteří budou celé odpoledne k dispozici k autogramům a fotografování.



Závěrem nedělního setkání na táborském náměstí přibližně v 21 hodin nastane odhalení toho, co se na plakátech skrývá pod názvem překvapení od Gumpa.

Město Tábor spolu s producenty filmu zadarmo uvedou film Gump pes, který naučil lidi žít pro všechny, co se přijdou za Gumpem rozloučit s prázdninami.



Nový rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.



Jsem Gump a byl jsem toulavej pes.

On vlastně každej pes je v sobě tak trochu toulavej do tý doby, než najde svý štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh, je o hledání psího štěstí a je o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku.

Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v každým psovi. Ano i v tom vašem, ve vaší čivavě, která na vás čeká celej den, než přijdete z práce. I v tom buldokovi, kterej se za váma šine a sotva popadne dech. Dám svoji duši za to, že kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silný má váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená. Tenhle film vám také otevře oči, protože, co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit.

Helena Váňová