S ředitelkou školy Miroslavou Kunešovou šla do všech tříd i zástupkyně Rady školy děti přivítat. Ve škole je 38 žáků (8 ve speciální třídě se svými asistenty). Škola přivítala i dva prvňáčky, kteří dostali od města Prachatice malý dáreček, stejně tak jako paní ředitelka kytičku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.