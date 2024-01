V prosinci Zastupitelstvo města Prachatice schválilo tři dotační programy na rok 2024. Seminář k prvním dvěma je připraven na 10. ledna. Zastupitelstvo města Prachatice schválilo v rámci dotačního programu Talentované děti a mládež v rozpočtu na rok 2024 100 000,- Kč a Volnočasové aktivity 800 000 korun.

Výzva č. 1/Talentované děti a mládež 2024 je zaměřena na podporu talentovaných dětí a mládeže ve všech kulturních, společenských a sportovních oblastech. Týká se dětí do 18 let (26 let) – tedy do doby ukončení studia na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole (a to pouze v prezenčním studiu).

Výzva č.2/Volnočasové aktivity 2024 znamená podporu realizace projektů v oblasti volnočasových aktivit (oblast kulturní, společenská, sociální, prorodinná, proseniorská, mezigenerační a životního prostředí). Je určena pro organizace a fyzické osoby, které podpořenou aktivitu realizují především na území města Prachatice.

Vzhledem k novým podmínkám jak podání, tak vyúčtování žádostí doporučujeme, účast pro všechny případné žadatele, seminář, který se uskuteční 10. ledna (středa) od 16 hodin 2024 ve velké zasedací místnosti v Prachaticích. Garant dvou výše uvedených výzev je Hanka RH+ Rabenhauptová, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice 38301, e-mail hrabenhauptova@mupt.cz, telefon: 388607 533, mobil: +420 724 188 864