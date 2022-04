Navíc Lucie Prixová k postupu ve hře na saxofon přidala velmi pěkné ocenění, když získala zvláštní cenu poroty za nejvyšší počet bodů v kategorii saxofon, klarinet. To ukazuje na vynikající práci pedagogů a dětí samotných. Další bylo umístění na druhých místech. V koncertu se představilo všech sedmnáct úspěšných dětí, které ukázaly, co již umí.

Mladí hudebníci v polovině března po téměř dvouleté pauze způsobené pandemií, kdy nemohli chodit na výuku a ta probíhala distančně, ukázali, že ani to pro ně nebyla překážka. Nejenže potěšili rodiče, kteří se na ně přišli podívat, ale i veřejnost, která podkrovní sál zaplnila téměř do posledního místa.

Mladí hudebníci zahráli od klasiky po současné autory a místy to bylo z pohádky do středověku. Koncert se moc líbil, děti hrály s nasazením sobě vlastním a bylo vidět, že si to pěkně užívaly. Na klavír hudebníky doprovodili František Zach a Kateřina Pavlíková. Spontánní potlesk byl poděkováním a uznáním za krásný podvečer.

Na závěr poděkoval pedagog František Zach, který popřál všem postupujícím hodně štěstí v krajském kole. Rodičům poděkoval, že i v oné těžké době dětem umožnili trénovat a podporují je v rozvíjení hudebního talentu. Pozval pak na další koncerty, které se už konečně mohou konat před posluchači.

Ladislav Beran, Volary