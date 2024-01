Poslední pátek v roce patřil ve vzorně připraveném sále KD Svojnice tradiční akci bývalých členů profesionálního sboru HZS Prachatice. Posedět a zavzpomínat na společně strávené nedávné, nebo i již časově vzdálené doby v hasičském „mundůru“, i současné dění, sem dorazily více než tři desítky bývalých členů sboru a jejich rodinných příslušníků.

Hasiči - důchodci se dobře bavili. | Foto: Karel Pešek

Pořádání této velmi zdařilé akce s velice vřelou, téměř rodinnou atmosférou měli na svých bedrech zejména její organizátoři p. Stanislav Hazuka starší a p. Vladislav Ženíšek mladší. Určitě nadstandardní rámec tohoto každoročního setkání ještě umocnil skvělý hudební doprovod dvou neúnavných „mistrů harmoniky“ p. Vlastimila Nováka a p. Jiřího Študlara. Ti po celý večer všechny zúčastněné zásobovali desítkami jihočeských lidovek a mnoho bývalých členů „cechu Sv. Floriana“ si tak s nimi rádo zanotovalo. Úvod setkání, ale nejprve patřil předsedovi zmíněného sdružení Stanislavu Hazukovi st., jenž mj. také všechny, kdož na akci dorazili vyzval k uctění památky bývalých hasičských kolegů, jenž nás, bohužel, v právě končícím roce navždy opustili.

Byli jimi Jan Hoidekr, Vlasta Jakšová a Jaroslav Kokeš.

Druhým, jenž si pak ještě vzal v úvodu večera řečnické slovo byl pak „emeritní“ ředitel HZS okresu Prachatice p. Ladislav Ženíšek. Při svém, jako již tradičně „plamenném“ projevu vyjádřil poděkování všem zúčastněným a to zejména za jejich dlouholetou službu vlasti a také všem, jakož i celému současnému hasičstvu popřál do následujícího období mnoho zdaru. Jak pro něho bylo, jakožto pro správného velitele vždy typické, s každým, kdož se zúčastnil, samozřejmě rád promluvil, "jak jde život". Vedle spousty dobrého jídla a pití byla na akci jistě dalším výrazným zpestřením i bohatá tombola, kterou si zajistili sami účastníci setkání. Po velice zdařilém průběhu celé akce, která se nesla v přátelském a svátečním duchu se pak zase postupně během noci rozjížděli všichni její aktéři do svých blíže či vzdálených domovů celého Prachaticka s vědomím, že se za rok určitě zase rádi setkají.

A tak popřejme nejen jim, ale i všem ostatním obyvatelům našeho šumavského okresu do nového roku zejména pevného zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti a celé „hasičské obci“ pak zvláště, co nejméně nepříjemných událostí ohrožujících životy lidí.

Karel Pešek