Ve věku 87 let zemřel profesor Theodor Pártl. Upřímnou soustrast rodině.A nám všem krásné vzpomínky na studentská léta s vlídnou přísností tohoto moudrého muže.

Vzpomínka na pana profesora Theodora Pártla. | Foto: Foto poskytla: Iva Bartošová

"VŠECHNO OPRAVDOVÉ JE PROSTÉ A SILNÉ, UMĚNÍ I ČLOVĚK"

Tohle všechno jste nás učil, díky Vám za to.

"Na základě dosavadní praxe se domnívám, že pro pedagogovu osobnost je mimo jiné nejdůležitějších následujících 5 vlastností:

1. ZNÁT SVŮJ PŘEDMĚT… Přitom naučenými vědomostmi nebo strohými předpisy nenahrazovat zdravý lidský rozum a neopomíjet širší vztahy.

2. NEVYVYŠOVAT A NEODDĚLOVAT SE OD ŽÁKŮ… Nedělat se chytrý. Nezapomenout, že jsem také seděl v lavici, neztratit schopnost porozumět vnitřnímu světu žáků, respektovat ho a komunikovat s ním. Samozřejmě být zásadní, důsledný, avšak velkorysý. Také v životě jde především o dobrou harmonizaci protikladů.

3. BÝT ŽIVOTNĚ OPRAVDOVÝ… Nedělat se jiný, být opravdový - žáci mají dost času nás pozorovat a hodnotit. Ostatně o důvěře žáka i rodičů k učiteli a ke škole vůbec, rozhoduje především učitelova osobnost - mají nebo nemají-li v něm vidět důvod si ho vážit a mohou nebo nemohou-li v něm vidět osobní příklad.

4. DÁT ZNÁT PEVNOU RUKU… Každý učitel je autorita daná. Optimální výchovný vliv má teprve tehdy, když je autoritou uznanou!

5. MÍT RÁD… Děti, lidi, přírodu, umění, svou práci… O tom se nemluví, to se vycítí a je to rozhodující. Smysluplný život je službou něčemu nadosobnímu, něčemu, co člověka přesahuje. Například dobro, krása…a to vše je spojeno v pojmu Bůh." cit. Theodor Pártl