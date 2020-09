V posledních 23 letech se předposlední akce u Schwarzenberského plavebního kanálu v roce koná vždy jen několik set metrů od bavorských hranic u Rosenauerova pomníku na samém začátku kanálu. Bylo tomu tak i letos.

V posledních 23 letech se předposlední akce u Schwarzenberského plavebního kanálu v roce koná vždy jen několik set metrů od bavorských hranic u Rosenauerova pomníku na samém začátku kanálu. | Foto: Foto: Hynek Hladík

K Rosenauerovu pomníku během dopoledne přijelo možná několik stovek cyklistů, přišly i desítky pěších turistů. Jenže všichni se tu zdrželi jen několik minut a hned dál.

Když v jednu, tedy hodinu před začátkem plánované akce, přijel vrchní plavec Pavel Štětina, byl tu úplný klid.

"Pavle, on snad vůbec nikdo nepřijde!"

"Neboj, dva přijedou jistě, přijede moje sestřenice s manželem!"

Bylo potřeba dokončit ještě poslední přípravy a už zbývala do začátku jen čtvrthodina, najednou tu byly asi tři desítky čekajících.

Pavel zapózoval na překladovém kameni, pak ještě se svou sestřenicí a jejím manželem. A protože svět je malý, zjistil jsem, že Pavlova sestřenice i její manžel jsou moji mladší spolužáci, chodili jsme na stejnou střední školy. Ale už jsme museli končit, byly dvě hodiny.

Vyprávěl jsem o Josephu Rosenauerovi a historii Schwarzenberského plavebního kanálu.

"Pomník tu v roce 1928 postavili schwarzenberští lesní úředníci a podzim toho roku byl za přítomnosti doktora Adolfa Schwarzenberga odhalen v tehdejším polesí Nové Údolí odhalen jednoduchý pomník z plöckensteinské žuly věnovaný památce duchaplného budovateli Schwarzenberského plavebního kanálu se dvěma pamětními deskami. Pamětní desku na straně k plavebnímu kanálu vážně poškodili vojáci střelbou tzv. pohraniční stráže, kteří si zřejmě „krátili chvíli“. Současný správce území a Schwarzenberského plavebního kanálu v úseku mezi potoky Světlá voda a Pestřice – Správa Národního parku Šumava desku rekonstruoval."

Přišel čas na plavení dříví. Po přečtení plavebního rozkazu se malí plavci z řad diváků se dali do vhazování dřeva do plavebního kanálu. Samozřejmě, že některé děti se docela snažily, aby hodili štěpinu tak, aby stříkající voda po jejím dopadu skropila mne, tedy plavebního ředitele.

Všiml jsem si, že velká většina plavců si vzala část mého plavebního rozkazu týkající se bezpečnostních opatření, Většina jich tak měla na hlavách přilby, pravda cyklistické.

Štěpiny nepluly daleko, brzy je bylo třeba vytáhnout. Vrchní plavec Štětina malým plavcům ukázal, jak na to. Okoukaly to nejen děti, ale i někteří tatínkové to zatoužili vyzkoušet.

Plavební rozkaz byl naplněn, plavci se chovali dle mých pokynů a dodržovali bezpečnostní opatření, nedošlo k úrazům, ani ke ztrátám na životech.

A tak bylo za slabou hodinku po akci, která se stala příjemným zpestřením sobotního odpoledne.

Děti ještě na úplný závěr dostaly Učebnici plaveckého učně, kterou hned listovaly, ve které malé plavce provádí kreslené figurky Elišky a Jakoba Šumavou a její historií i podél Schwarzenberského plavebního kanálu.

23. novodobá plavební sezóna bude ukončena za 14 dní - 19.09.2020 na Jeleních Vrších. Těšíme se na Vás!