Zůstávejte co nejvíce doma, kdo nemusí, ať bez vážného důvodu nevychází, vyzývají představitelé státu veřejnost. Naopak řada povolání má v těchto dnech mnohem více práce. Lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, vedení samospráv, pracovníci sociálních ale také prodavači, řidiči prostředků veřejné dopravy a mnozí další. Ti všichni pracují s nasazením, často s únavou a vypětím, aby se současnou situaci podařilo zvládnout co nejlépe.

PŘIPOJTE SE I VY!

Chcete poděkovat někomu, kdo vám v současné situaci pomohl? Nebo podpořit lidi v konkrétních povoláních, kteří v těchto dnech pracují pod velkým fyzickým i psychickým vypětím? Či jen vzkázat ostatním lidem, že situaci jako společnost zvládneme a překonáme? Vzkazy i fotografie nám můžete posílat na e-mail leona.frohlichova@denik.cz, nebo prostřednictvím zpráv naší facebookové stránky a my je postupně zveřejníme na této stránce. Vybrané příspěvky budou rovněž uveřejněny v tištěné verzi Deníku.

VAŠE VZKAZY A PODĚKOVÁNÍ



Monika Pacáková, Žár

Chtěla bych poděkovat našemu výbornému týmu z vacovské Jednoty.Vacovský tým.

Ladislav Beran, Volary



Poděkování patří všem co se pustili do šití roušek, dobrovolníkům, kteří rozváží materiál a pomáhají seniorům.

Díky policistům, vojákům, lékařům, zachranářům, hasičům, celníkům i Horské službě a všem z volarské radnice.

Dámy a pánové vám všem díky za viditelnou i neviditelnou práci.

Díky seriozním médiím za info o stavu v zemi, pomalu každou minutu.

Jste super.

Růženka Štemberková, Prachatice

Chtěla bych poděkovat všem svadlenkám nikde nejmenovaným. Ráda bych vyzvdvihla Milušku Schwingerovou, která zásobuje celý Městský úřad Prachatice a šije i pro seniory roušky, které distrubuuje Městský úřad. Spí 4 hodiny a jede…hluboce se skláním před Vámi všemi. Velké poděkování patří Petře Popové za řízení krizového štábu města Prachatice a její velké nasazení v uplynulých dnech i v dnech příchozích. Za zprovoznění městského rozhlasu a vše, co dělá.





Václav Vostradovský, Kvilda

Opět velké poděkování! Ženy z Kvildy šijí roušky pro obyvatele obce. Pokud ještě nemáte a jste místní (turisté sedí určitě doma), tak stačí zajít do místních potravin.



Lenka Toningerová, Prachatice

Paní Anno Červená, jste úplně úžasná. Moc moc děkuji za roušky pro mně a mojí kolegyni. Máte zlaté srdce.



Zdeněk Krejsa, KreBul Prachatice

Děkujeme všem skvělým lidem za materiál a podporu, bez toho by šití nešlo. Díky také všem, kdo nám pomáhají vyrábět tkalouny - Andrea Tajanovská a Jana Jana Vandlíčková a tím nám usnadňují práci.



Jaroslava Bieberle, Prachatice

Moc děkuji Jozefíně Růžickové za látku a Miroslavu Bartošovi za tkaničky, ze kterých šiji roušky pro ostatní.



Marcela Květoňová, Nemocnice Prachatice

Moc děkujeme paní Květoňové a panu Zemanovi za roušky, které jsme rozdali nejen mezi naše pracovníky na dispečinku. Chtěli bychom poděkovat panu Richardu Štenglovi a Janu Veselému ze Lhenic, kteří přivezli ve středu 100 ks jednorázových roušek pro zaměstnance prachatické nemocnice.

Paní Petra Labancová dnes předala 15 ks ušitých roušek pro pracovníky nemocniční kuchyně. Moc děkujeme!

Jozefína Růžičková, Prachatice

Děkuji Nikole Hartlové za inspiraci. Už i můj jedenáctiletý manuálně zručný syn chce šít roušky.





Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, Město Vimperk

Moc děkujeme všem, kteří nejen ve Vimperku pomáhají tam, kde je potřeba. Ať už se jedná o pracovníky v sociálních službách, dobrovolníky, kteří balí zákazníkům nebalené pečivo a kontrolují ochranné pomůcky u ostatních zákazníků při nabírání pečiva, těm, kteří založili na Facebooku stránku Vimperáci si pomáhají, lékařům, lékárníkům, všem pracovníkům ve složkách IZS, strážníkům městské policie, zaměstnancům městského úřadu, řidiči našeho Taxíku Maxíku, ale hlavně našim občanům. Nelze vyjmenovat všechny, protože bychom na někoho zapomněli. Vážíme si každého, kdo se rozhodl pomoci ostatním a děkujeme.

Petra Popová, tajemnice krizového štábu Prachatice

jménem celého Krizového štábu děkujeme všem dobrovolníkům, kteří šijí roušky pro seniory i pro nás všechny. Spolupracujícím organizacím, institucím a jednotlivcům.

Nejde pouze o šití roušek, ale i o zajištění základních životních potřeb, distribuci a sdílení informací.Krizový štáb ORP Prachatice zasedá ve složení stálé pracovní skupiny každý den a připravuje pro vás aktuální informace, spolupracujeme s obcemi v celém ORP. Pokud vám můžeme pomoci s něčím, co vás trápí, neváhejte se na nás obrátit, my vás v tom nenecháme a pomoc vám najdeme. Na telefonním čísle 388 607 607 jsme nonstop.

"Společně to dáme".

Iveta Grillingerová, Prachatice

Děkuji moc za půjčení stroje Ivě Dobiášové, za rychlý pohotový přístup, i když se vůbec neznáme. Díky vám mám pro zaměstnance ušité roušky a pokud seženu látku, pojedu dál.

Maruška Holcová, Vimperk

Byla jsem dnes ve švadlence a byla jsem svědkem něčeho,co mě opravdu potešilo a vehnalo slzy do očí.

Čekaly jsme s dcerou venku a za námi stála také paní s dcerou v kočárku. Samozřejmě nevysvětlíte cca rok a půl starému dítěti, že musí mít roušku.

Okolo šla další paní a měla na puse pouze šátek. A paní, co stála za námi, vytáhla z tašky pytlík a dala jí roušku. Zdarma, jenom tak. Strašně krásné gesto. Pani je určitě na mateřské, šla si koupit také tkalouny či potřeby pro šití roušek a i tak, že v obchodě za to musí platit, nic za tu rousku nechtěla.

Tímto bych chtěla mamince poděkovat a říct jí, že je úžasný člověk a beru si z ní příklad a hned co mi ten můj špunt usne, pouštím se do síti a budu ji následovat!

Lidi, jste opravdu skvělý, že se v této nelehké situaci umíte takhle krásně podpořit a i když moje roušky určitě nebudou dokonalé, tak se k vám strašne ráda připojím!

Holky z Jednoty Lhenice

Děkujeme Richardovi, Monice Pintrové, Marcelce Muškové a Marušce Bendové. Moc si jejich práce vážíme. Jsou skvělí. Zaslouží si velký obdiv.

Marie Jarošová, Lhenice

Posílám poděkování děvčatům z radnice, které už druhým dnem rozvážejí roušky do domovů, zejména seniorům. Zároveň moc děkuji všem šičkám, bez kterých by nebylo co rozdávat a kteří i sami rozdávají. Je jich velké množství. A v neposlední řadě všem dobrovolníkům, kteří ukazují, jaká je stále mezi lidmi soudržnost.

Marcela Květoňová, Nemocnice Prachatice

Děkujeme pracovnicím MěÚ Prachatice, které právě dovezly 50 ks textilních roušek pro potřeby NPT. Moc děkujeme!