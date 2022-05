Úvodní slovo k celé závěrečné akci měl Vladimír Kunc profesionální fotograf a milovník Šumavy z Vysočiny zahájil slovy. Bylo to tak hektické připravit tuto výstavu, že vernisáž nebylo možno uskutečnit a tak se scházíme dnes na Dernisáž ano dernisáři, neboť derniéra patří do jiného kulturního oboru.

Tak byl úvod ojedinělé výstavy, která se připravovala již před dvěma roky, ale covidová opatření vše zbrzdila. Po dvou letech se to povedlo se vším všudy a volarská galerie praskala v základech. Velký zájem veřejnosti a též velká většina fotografů, kteří se podíleli na oněch 53 fotografiích ji zaplnili, velmi pěkně. Dernisáž výstavy pod názvem moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů byla ve Volarech akcí, kde se křtil katalog fotografů výstavy a též to byl podvečer, kdy se vzpomínalo na Emila Kintzla.

Emil Kintzel byl velký Šumavák, kterého krátce připomněl Jan Tláskal fotograf a pedagog ZUŠ Vimperk připomněl jeho velikost jako muže, kterému přilehla Šumava k srdci tak jako Karlu Klostermanovi či Adalbertu Stifterovi. Emila jsme znali jako velkého člověka, fotografa, znalce Šumavy, spisovatele a režiséra vždyť jeho Zmizelá Šumava je velké dílo, které je možno k vidění na streemech YouTubu, a které ukazuje sílu jeho osobnosti, byl velkým propagátorem lyžování na Šumavě. Emil Kintzl odešel, ale jeho velké dílo a mravní rozměr zůstává, všichni co jsme tady věříme, že nás sleduješ z fotografického a tvůrčího obláčku a my ti posíláme pozdrav tam na horu zaznělo. Vladimír Kunc po té představil Jana Tláskala nejen jako fotografa, ale i hudebníka, který připravil na tento den několik skladeb na klavír.

V závěru Vladimír Kunc společně se starostou Volar Vítem Pavlíkem pokřtili již uvedený katalog Teplou Vltavou z Mrtvého Luhu a který je v IS města k prodeji. Vít Pavlík dodal na závěr,, Vám všem patří velké poděkování, zejména Martinovi Falářovi, který vše navrhl a režíroval, Vladimíru Kuncovi, za to, že se toho chopil organizačně a tvorbou úžasného katalogu, který jsme dnes pokřtili a díky vám všem co jste dnes cestu do volarské galerie přišli a poděkování všem fotografům za ojedinělé fotografie. Poděkování patří Toníkovi Yetimu Jelínkovi za skvělou propagaci a velkou hybnou sílu při organizaci výstavy.

Za článek děkujeme Ladislavu Beranovi z Volar