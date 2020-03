Únorové pokračování Volarských literárních večerů patřilo Luďku Němcovi a jeho vyprávění o Stožecku a Českožlebsku. Do posledního místečka zaplněná knihovna si vyslechla naprosto profesionální prezentaci, a to i přes velice mladý věk přednášejícího.

Volarský literární večer s Luďkem Němcem. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

„Luděk na sebe přitáhl pozornost již v patnácti letech, kdy vydal knihu o Krásné Hoře, tedy místu, kde stávalo jen pár chalup a šlo o pouhou místní část Českých Žlebů. Přitom před tím by vám každý řekl, že o takové díře se nedá nic napsat,“ uvedl přednášku ředitel volarského kulturního centra Jaroslav Pulkrábek s tím, že během několika málo let se z Luďka Němce stal jeden z největších znalců dějin této části Šumavy.

Za více než dvouhodinovém vyprávěním, prokládaným řadou unikátních fotografií, byly zřetelně vidět hodiny strávené v archivech, a tak přestože většina účastníků besedy již o tématu věděla poměrně dost, s většinou informací se setkala poprvé.

„Ten kraj znám jak své boty, tedy alespoň jsem si to do únorového setkání s Luďkem Němcem ve Volarech myslel. Odnáším si tři strany poznámek a pro mě to byl jednoznačně výjimečný zážitek,“ neskrýval obdiv Jaroslav Pulkrábek a jak potvrdil, určitě se s Luďkem Němcem, který v současné době studuje historii na Vídeňské univerzitě, ve Volarech neviděli diváci naposledy.