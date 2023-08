/VIDEO/ Slavnostní dva dny uváděl Roman Hajník, který v úvodu pozval na pódium starostku města Volary Martinu Pospíšilovou, s místostarostou Bohuslavem Kubem a hosty. Letos přijali pozvání a do Volar přijeli poslankyně Europarlamentu Radka Maxová, senátor Parlamentu ČR a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa, poslanec Parlamentu ČR a náměstek hejtmana JčK pro sport, kulturu a veřejné zakázky Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jčk pro kulturu a venkov Pavea Hroch a zastupitele a radní města Volary.

Slavnosti dřeva ve Volarech. | Video: Ladislav Beran

Poté přišly tradiční rituály, přeříznutí metru dřeva pilou rohatkou a slavnostní přípitek Volarským pivem. Letos se starostkou Martinou Pospíšilovou řezal Jan Němeček, který je znám jako výrobce mejšláků, ale hlavně jako muž, který se stará o muzeum Linie lehkého opevnění na Soumarském mostě, ten byl po slavnostním aktu a přípitku oceněn Otrikolorovaným řádem obnošeného dřeváku, za věrné služby při obraně a propagaci Volar a byl jmenován doživotní m Ministrem obrany městečka Volary.

Hudební i kulturní úvod patřil zpěvákovi Sebastianovi, na kterého již v brzkých ranních hodinách přišlo hodně diváků. Po jeho vystoupení patřila horní část náměstí dřevorubecké show EUROJACK, která tradičně má velký zvuk, neboť ta velice pěkně spojuje dřevěná srdce lesů, vod a strání s dřevěným Evropským srdcem Volar a závodníci ukazují, co umí s pilou a sekyrou. Po oba dny probíhal velký jarmark řemeslníků na náměstí. Ti předváděli a prodávali dřevěné výrobky a učili příchozí, nebo jim vysvětlovali své řemeslo. V muzeu se pekl chléb a jiné dobroty a pro nejmenší diváky bylo divadlo a tvořivá dílnička.

V poledne své umění předvedl Volarský V – Band hudební těleso místní ZUŠ, který pod vedením umělecké vedoucí Kateřiny Pavlíkové zahrál skvěle a rovněž na mladé domácí umělce přišlo dost diváků. Odpolední část začala tradiční mezinárodní soutěž o Putovní dřevák. Tři týmy domácí, Perlesreut Bavorský tým n daleko od Volar a Wallern im Burgenland se utkaly v zajímavých disciplínách. Přeříznutí dvou polének metrového dřeva, zatloukání hřebíku a porážení kuželek zajímavou dřevěnou koulí byly disciplíny, které znázorňují život v šumavských vesničkách v dávných časech. Boj za velkého zájmu diváků se líbil. Zajímavé klání vyhrál tým Perlesreutu, který tak získal do držení Putovní dřevák a starosta městečka dal na vědomí, že Putovní dřevák bude vystaven v městském muzeu, na druhém místě skončili domácí a bronz putuje do Walern im Burgenland. Pěknou vzpomínku na litý boj budou mít všichni ve velmi vyvedené dřevěné medaili s motivem Volarského domu.

Odpolední čas po té patřil skupině Karel Gott Cover Band s frontmanem Martinem Fialou. Tato skupina je ojedinělé hudební seskupení vynikajících hudebníků. Ti jako jediný dostali souhlas od mistra Karla Gotta souhlas upravovat si jeho písně. Tato skupina potěšila starší diváky a nechyběli ani mladší, aby společně se skupinou vzpomněli na Karla Gotta, který 1. října 2019 odešel do hudebního nebe. O dvacáté hodině nastoupila na pódium skupina JELEN, která letos slaví 10 let působení na české hudební scéně. Frontman skupiny Jindřich Polák všechny lidi přivítal a začala jízda, kterou Volarští na slavnostech ještě nezažili. Osm muzikantů předvedlo parádní show, rychlost začátku zpomalila Adéla Charvátová, kterou uvedl Jindřich Polák, jako hosta skupiny se kterou velmi rádi vystupují. Krásný hudební zážitek. Hudebníci vytvořili atmosféru podobné Irské hospodě. Píseň, střídala píseň, volarští a turisté a návštěvníci zaplnili náměstí tak, jak nikdy. Přišlo přes 2800 lidí a všichni se dvě hodiny náramně bavili, zpívali, trsali, fotili, natáčeli a po koncertě se s členy skupiny JELEN vyfotili. J

Do půlnoci patřilo pódium skupině Benefit, která letos též slaví a jejich výročí bylo to o něco víc, a to 50 let na hudební scéně. I Benefiti přivedli diváky do varu a až do půlnoci se zpívalo, tleskalo a tančilo. Sobotní den byl zakončen Laser show.

Na volarské tržnici se vystřídaly dechovky malá dechová kapela Radověnka a K Club, které hráli k potěše všech, co mají tento žánr rádi. K chuti zde pekli volarští dobrovolní hasiči vynikající klobásy a prodávali dobrý zrzavý mok.

Neděle začala mší svatou v kostele svaté Kateřiny Žehnání městu, kterou celebroval farář Římskokatolické církve farnost Volary Karel Falář. Na pódiu vystoupila skupina MANIAC a připravoval se pochod v dřevěné obuvi. Ten vyšel krátce před polednem. V čele průvodu šla starostka Volar Martina Pospíšilová a poslanec parlamentu ČR a starosta Prachatic Jan Bauer. Šlo se krokem lehkým zato klapavým do kopečka kolem kostela svaté Kateřiny na náměstí. Pochod je i překonávání rekordu v počtu lidí pochodujících v dřevěné obuvi na jednom místě, Tento pokus spadá do knihy Českých rekordů a je pod záštitou agentury Dobrý den Pelhřimov, která mnohé kuriózní rekordy musí uznat. David Rafaj, který zastoupil v rozhodování svého otce, který do Volar na pochod rád jezdí, ale letos byl na dovolené a pověřil tak tímto úkolem syna. Rekord 310 účastníků z roku 2010 nepadl, letos prošlo městem 248 pochodujících. Tradičně se oceňují nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník, a těmi letos byli pan í Božena z Volar věkem 79. let, nejmladšímu Tobiášovi nebylo ještě šest měsíců a nejvzdálenější paní Eva si přijela zaklapat dřeváky až ze Slovenské Banské Bystrice. Pochod byl opět krásný a na závěr se tradičně dřeváky zaklapalo. Hudebně ukončili 29 Volarské slavnosti dřeva hudebníci z Kamenného Újezdu pod názvem LEŤÁCI a rovněž oni sklidili od těch, co vydrželi velký potlesk a poděkování.

Po oba dny probíhala ve vestibulu městské knihovny výstava Volarských zahrádkářů, v prostoru u nádraží byl skákací hrad a bylo otevřeno muzeum, kde i v neděli byla pohádka pro nejmenší od Del Arte Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

O pitný režim se staralo dost stánkařů. Stejně to bylo s dobrým jídlem, kdy gurmáni, labužníci a zkrátka všichni našli to své dobré. Zkrátka po všech stránkách se 29. Volarské slavnosti dřeva vydařily. Podle ohlasů byly letošní slavnosti, byť ve velkém vedru, ty nejlepší, díky skupině JELEN a její nevídané show, ale i výběrem a sladěním celého programu pro všechny generace.