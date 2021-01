Volarští mají konečně najetu stopu pro úzká prkýnka. Bílá stopa začíná na Staré Lenorské pod Siplovým Dvorem.

Volary mají najetu Bílou stopu. | Foto: Foto: Ladislav Beran

Dojede se po ní na Soumarský most, nad Lenoru a okruhem až do Černého Kříže a zpět. Dá se kombinovat jako na Soumarský most a zpět a též, kdo dojede do Černého Kříže, či Stožce a nechce pokračovat, může sednout do šumavské lokálky a po kolejích jet zpět. Na to, jak stopa vypadá se dá nahlédnout na stránkách webu Bílá stopa Šumava.