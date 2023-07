Tradiční loučení nastalo odpoledne ve společenském sále radnice, kde žáci devátých tříd dali základní škole nashledanou a našlápli směrem k středním školám, gymnáziím i odborným učilištím.

Deváťáci se loučili se základkou. | Foto: Ladislav Beran

Programem provedli samotní žáci a doprovodným slovem ho vedli zástupkyně ředitele základní školy Jana Fistrová a Andrea Nováková. Ředitel základní Školy Petr Horálek v úvodu přivítal hosty a zejména starostku města Volary Martinu Pospíšilovou, které předal kytici květů.

Martina Pospíšilová poděkovala deváťákům za pozvání a vyzdvihla práci pedagogů i samotných žáků po celých devět let. „Když jste začínali, tak jste nevěděli, co vás čeká. První třída, nový kamarádi a první stupeň, jak šel čas přišel stupeň druhý, doba, kdy jste pomalu vstřebávali nové učení, ale též se upevňovalo kamarádství, soudržnost žáků s učiteli, které někdy bývá těžké. Vy jste vše zvládli a dnes stojíte zde, abyste převzali absolventské listy a rozloučili se s vaší základní školou. Děkuji vám za to, že jste a že jste vše zvládli velmi dobře. Poděkovala učitelům základní školy ve Volarech za solidně zvládnutý školní rok a všem popřála krásné prázdniny.“

Ředitel školy Petr Horálek všem poděkoval za krásná léta ve škole a připomněl, že vše jednou končí, a to co je dobré, na to vzpomínejte a nezapomeňte ani na to, kdy to skřípalo, neboť to byla místa, kdy jste nacházeli sami sebe. Poděkoval ředitelům a učitelům škol ve Zbytinách a Lenoře, ze kterých jejich děti přichází do volarské školy na druhý stupeň. Stejně poděkoval volarským kolegům, dodal, že díky nim všem, se naši dnešní deváťáci dostali na solidní úroveň. Těm, co ze škol odcházejí, popřál v nových místech mnoho štěstí a úspěchů.

Po té přišlo na řadu dekorování, poděkování, předání absolventských listů a malých dárků od starostky Martiny Pospíšilové a ředitele školy Petra Horálka. Po slavnostním aktu obě třídy pobavily přítomné v sále krásným programem, kdy skandovaný potlesk byl velkým díkem za krásné odpoledne, které bylo loučením. Slzičky štěstí, emoce i dojetí a nakonec jedno společné: Ahoj školo! Ahoj léto! Ahoj prázdniny!

Ladislav Beran