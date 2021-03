Přesně čtyřicet dní plných zdravých a prospěšných aktivit se skrývá za výzvou, kterou pro všechny připravil volarský Domeček, tedy místní pracoviště DDM Prachatice.

Foto: DDM

Formulář s výzvou si mohou zájemci vyzvednout u vchodu do DDM ve svém městě a nebo si ji stáhnout z webových stránek DDM. Až budou mít celou výzvu splněnou (nejpozději do 18. dubna), vyplní kolonky, vloží do obálky a přinesou zpět do připravené schránky, případně odešlou poštou na adresu: DDM Volary, Náměstí 24, 384 51 Volary.