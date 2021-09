„Konkurence byla v tomto prestižním závodu velká a podařilo se ho obsadit skutečně silně. Tím víc nás pochopitelně potěšilo, že vítězství nakonec vybojoval domácí biker Jan Sáska. Bylo to asi největší překvapení dne a pro nás samozřejmě i to nejmilejší. Ocenění závodníci získali na prize money, na něž jsme věnovali celkem 28 700 korun, v dětských závodech jsme rozdávali věcné ceny,“ uvedl Jan Jedlička.

V 11 hodin se jako první vydaly na své trasy děti narozené do roku 2015 a postupně je následovaly věkově starší kategorie až po starší žáky a žákyně. Ve 13,30 hodin nastoupily na start ženy, juniorky, kadetky, jezdci masters a muži–hobbíci bez licence. Ve 14,30 hodin se do pedálů opřeli muži kategorie Elite s licencí, junioři a kadeti.

Milovníky horských kol nalákala neděle 19. září do vimperského sportovního areálu Vodník. V rámci posledního, pátého dílu série Šumavského poháru MTB jejich schopnosti prověřil náročný okruh s délkou něco málo přes tři kilometry. Už dříve bikeři absolvovali čtyři souboje v Horní Plané, Prachaticích, na Zadově a v německém Bad Greisbachu.

