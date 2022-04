Před první třídou vznikla závodní dráha a koloběžky a odrážedla s malými řidiči ji prosvištěly jako jarní vítr. Ozdobení kraslic barevnými víčky a přírodninami zabralo jen chviličku a pokračovali jsme ke druhé třídě. Tady čekal slalom z kuželů, ale nebylo to jenom tak. Každý dostal do ruky lžíci, na ní barevný míček coby velikonoční vajíčko, které bylo potřeba bezpečně přepravit na druhou stranu tak, aby neupadlo. Přenést po lavičce dvě obruče na tyči, to už byl docela těžký úkol, ale všichni přinesli alespoň jednu a to se počítá!