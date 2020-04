V Horní Vltavici začali před necelým týdnem s úpravou a rekonstrukcí základní školy. Pustili se do rekonstrukce třídy pro výpočetní techniku a rekonstrukci záchodů, tak aby byla škola bez bariér.

Rekonstrukce ve škole v Horní Vltavici. | Foto: Foto: Ladislav Beran

Peníze na rekonstrukci získala obec od MAS Šumavsko – Malenice. „Bez této dotace by se obec, tedy zřizovatel školy, nemohl do úprav pustit. Zastupitelstvo vše schválilo, a tak stavíme,“ vysvětlil starosta Pavel Kraml se slovy, že se Hornovltavičtí těší, až žáci přijdou do svých lavic a uvidí tu proměnu. „Bohužel nyní kvůli coronavirové pandemii nevíme, kdy, ale na druhou stranu nám to pomohlo v tom, že jsme mohli zahájit tuto velkou rekonstrukci,“ poznamenal Pavel Kraml. Na modernizaci a bezbariérovost získala obec dotaci ve výši 95%. Celkové náklady na akci by měly být ve výši zhruba jednoho milionu, přičemž 999 568,17 koruny je dotace a vlastní prostředky obce jsou jen 49.978,41 koruny. Zahájení stavby bylo 17. dubna a nyní již práce jedou podle harmonogramu.