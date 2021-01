Letošní přípravy na Vánoce byly v naší školce jiné než v minulých letech. Koronavirus a opatření proti němu nám znemožnila návštěvu divadla, vánočního koncertu i vánočních výstav. Aby to čekání na Ježíška dětem rychleji uteklo, vymýšlely pro ně paní učitelky mnoho zajímavých činností doma – tedy ve školce.

Vánoční pohádky a nadílka. | Foto: Foto: Mirka Studená

Zdobili jsme okna, šatny i třídy, naučili jsme se hodně koled, vánočních básniček i tanečků. Ale stejně, co by to bylo za Vánoce bez pohádek? Také tohle dokázaly paní učitelky vyřešit. Když děti nemohou do divadla a herci do školky, zahrály dětem pohádky samy. Trochu jim s tím pomohly i děti z druhé třídy.