V zoo Dvorec na vás o prázdninách čeká divočina

Víte, co znamená "divoká příroda"? Zamiřte k nám do Zoo Dvorec právě teď o jarních prázdninách a určitě na to přijdete.

Jeden z obyvatel zoo puštík malajský. | Foto: Archiv zoo

Od pondělí 6. března do pátku 10. března tady bude probíhat program, v němž se dětí dozvědí o divoké přírodě hledáním odpovědí ukrytých na různých místech zoo. Zažít můžete i krmení medvěda, šimpanze, hrocha i šelem s doprovodným komentářem. Zvířata i zaměstnanci zoo se na vás těší od 11 do 16 hodin. Komentovaná krmení:

11.30 - medvědice

13.00 - šimpanz

15.00 - šelmy

15.30 - hroch