No a jen to léto přijde, tak zase slyším spousty komentářů, že je horko, sucho a že by mohl přijít ten krásně barevný podzim. No, co k tomu dodat - snad jen malé připomenutí, že 31. srpna skončil nejen poslední den ze tří letošních letních měsíců, ale tím nám skončilo i meteorologické léto (i když astronomické léto prý ještě pár dní bude pokračovat). A tak se pomalu chystáme na příchod dnů podzimních a já jen čekám, kdy se začnou objevovat požadavky, aby to protivně sychravé počasí bylo nahrazeno něčím lepším (čím asi).

Tak si to prosím vážení čtenáři ujasněme: v zimě opravdu bývá docela zima, často mrzne, což způsobuje náledí, které klouže a na kterém se krásně po pádech lámou kosti a kupodivu padá sníh, který musíme pracně odklízet (ale na horách ho zase musí uměle vyrábět). Na jaře ten sníh, co v zimě napadl, zase taje, hodně často prší, což způsobuje velké množství bahna a špinavé boty, kdeco začíná kvést (což mají rádi zejména alergici), každé ráno vás budí řev ptactva a všude kolem se vám pod nohama plete spousta mláďat všeho možného zvířectva. V létě pak bývá sucho, teplo a mnohdy až nesnesitelné horko, sluníčko svítí jako blázen a nečekaně způsobuje spálení kůže, voda v rybnících se díky sinicím a jiným vymoženostem stává pro koupání nezpůsobilá, občas přijdou i bouřky, přívalové deště a povodně, a všude se válí milenci, kteří nemajíce lepší možnosti využívají suchých mezí – zkrátka klasické letní počasí. No a na řadě máme podzim, který se občas krásně vybarví, začíná padat listí, přichází chladná a mlhavá rána, ze strnišť začíná foukat studený vítr a déšť má již hodně daleko k příjemným zážitkům. A než se jeden naděje, tak nám na dveře zase nesměle klepe kdo? No přece zase paní zima.

A věřte mi to a nebo mi to nevěřte – tohle se opravdu opakuje již mnoho tisíc let a bez ohledu na naše nemístné žehrání se to určitě ještě dalších mnoho tisíc let opakovat bude. A nám nezbývá nic jiného, než se s tím tak nějak smířit a být rádi, že je nám dovoleno tady pobývat a užívat si plnými doušky krásy kolem nás.

Karel Kafka