Každoročně jsme na jaře „naše“ čápy vyhlíželi a radovali se, když se objevil první z nich. Několikrát jsme také byli svědky souboje o hnízdo, jednou se o něj nad našimi hlavami utkalo 12 čápů.

Před třemi roky jsme čápy marně vyhlíželi – na chvíli se posadili na hnízdě, zaklapali zobáky a už byli pryč. Stejný scénář se opakoval i dva roky poté. Všechny nás to velmi mrzelo a marně jsme přemýšleli, proč se už u nás čápi nezdrží. Letos v zimě přišel s nápadem pan Činátl z Kájova- hnízdo by bylo dobré prohlédnout a podniknout kroky k tomu, aby se k nám čápi zase vrátili. Po jednání s odborníky jsme zjistili, že hnízdo je zřejmě nevyhovující a bude ho třeba vyčistit. Svou pomoc nám nabídli členové spolku Dobrovolní hasiči Kájov i členové Mysliveckého spolku Kájov. Tento přístup všechny zúčastněné velmi potěšil a svědčí o tom, že čápi v Kájově chybí nám všem.

Nakonec jsme tento problém začali řešit v součinnosti s obcí Kájov a přes různé kroky se podařilo do Kájova pozvat odborníka na slovo vzatého, pana Němce až z Roudnice nad Labem. Ten nám potvrdil, že hnízdo je třeba vyčistit a hned se také za asistence svého syna pustil do práce. Za hodinu bylo hnízdo připraveno a my se budeme těšit, že v létě si zase poslechneme klapot čapích zobáků a budeme sledovat, jak se učí létat malí čápíci.

Lenka Augustinová