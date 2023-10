Scénář filmového příběhu vznikl podle stejnojmenného románového bestselleru prachatického rodáka, spisovatele Davida Jana Žáka. Třídílná minisérie s podtitulem Fantom temného kraje, kterou natočil režisér David Ondříček, měla premiéru na konci loňského roku.

Zámeček Lustenek - pohled od Rudolfova. | Foto: Jaroslav Valevský ml.

Do role mladého Josefa Hasila obsadil režisér herce Oskara Hesse. Natáčelo se v Brdech, v Plzeňském a Středočeském kraji, v jižních Čechách a samozřejmě i přímo na Šumavě v reálných lokacích, kde Josef Hasil v padesátých letech působil u pohraniční stráže a kde také později pomáhal uprchlíkům před totalitním režimem na jejich cestě za svobodou.

Kdo vlastně byl Josef Hasil?

Král Šumavy Josef Hasil.Zdroj: Archiv bezpečnostních složek ČR, převzato z Českého rozhlasuJosef Hasil se narodil v roce 1924 v Zábrdí u Prachatic. Po válce nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti. Chtěl být, jak sám řekl v jednom rozhovoru, svobodné republice nějak k užitku. Brzy se dostal k pohraničnímu útvaru Zvonková a tam to všechno začalo. Lidé houfně opouštěli zemi a Josef Hasil považoval za svoji povinnost jim pomoci. Na podzim roku 1948 spadla klec. Byl odsouzen na devět let. Po půl roce věznění se mu v květnu 1949 podařilo spolu s jedním spoluvězněm z tábora nucených prací v Dolním Jiřetíně utéct. Dostali se za hranice a tam začali spolupracovat jako agenti-chodci s americkou zpravodajskou službou CIC. Josef Hasil plnil převážně zpravodajské úkoly. Organizoval informační sítě, budoval mrtvé schránky, do Československa vozil letáky, vysílačky. Cestou zpátky do Bavorska dál převáděl lidi, kteří utíkali před komunistickým režimem. V roce 1954 svoji práci pro CIC ukončil a odešel do Ameriky. V Chicagu se uchytil jako kreslič ve společnosti General Motors. Josef Hasil sám sebe za hrdinu nikdy nepokládal. Hrdiny podle něj byli všichni ti, kteří převáděli. Výjimečným byl podle svých slov prý snad jen tím, že to všechno přežil. V roce 2001 mu prezident Václav Havel udělili Medailí Za hrdinství. Josef Hasil zemřel 16. listopadu 2019. Bylo mu 95 let.

Příběh je to silný a letos tedy režisér David Ondříček točí další díly filmové minisérie. Jedním z míst, kde se natáčelo je i „náš“ Lustenek, ležící bezprostředně vedle Rudolfova na katastru Hlincová Hora. Lustenek je renesanční dvůr či zámeček postavený na konci 16. století. Díky své zachované hmotové dispozicí je dodnes mimořádně hodnotnou památkou renesanční architektury na Českobudějovicku. A právě tato kulturní památka, patřící dnes českobudějovickému děkanství u sv. Mikuláše, byla pro potřeby filmařů adaptována do podoby základny jednotky pohraniční stráže. Samotné natáčení – denní i noční – mělo probíhat v uzavřeném areálu Lustenku od 15. do 21. září.

Zámeček Lustenek - pohled od rybníku Jarval.Zdroj: Jaroslav Valevský ml.Bližší informace o zámečku Lustenek se lze dočíst na informačním panelu č. 12 Naučné stezky „Cesta kolem hornického města“. Podle románu Návrat Krále Šumavy vznikla i úspěšná dvanáctidílná rozhlasová četba, kterou v Českém rozhlase České Budějovice připravila dramaturgyně Martina Toušková, žijící už řadu let na Rudolfově. Stejnojmennou hru má také na repertoáru Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích.

Jaroslav Valevský ml.