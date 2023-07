Úředníci z prachatické radnice dobrovolně pomáhají

Již několik let se i Městský úřad Prachatice zapojuje do různých dobrovolnických výzev, aktivit. Na jednu z posledních vyjelo několik zaměstnanců Městského úřadu v Prachaticích, včetně těch bývalých, do sociálního zařízení Chelčického domova sv. Linharta do Chelčic a pomohlo fyzickými silami, i vlastní kreativitou s úpravou terénu, hmatovým chodníčkem či sběrem bylin.

Několik zaměstnanců prachatického městského úřadu vyjelo do sociálního zařízení Chelčického domova sv. Linharta a pomohlo fyzickými silami, i vlastní kreativitou s úpravou terénu, hmatovým chodníčkem či sběrem bylin | Foto: Hanka Rabenhauptová

Ještě během celého července a srpna nosí zaměstnanci a můžete nosit i vy do Sběrného místa na úřad, Velké náměstí 3, kancelář 116, nebo podatelna v přízemí, kabelky, dětské knihy, bižuterii. Vše po skončení kampaně odevzdáme do Českých Budějovic a 14. září se od 10 hodin budou za nízké ceny prodávat v IGY Centru České Budějovice, a posléze z peněz budou podpořeny talentované děti a mládež. Někdo v rámci dobrovolnictví dává čas, někdo prostor, někdo um, někdo peníze… A co vy? Pokud nevíte, jak dělat DOBRO, zajděte a poradíme vám (nejen jednotlivcům, ale i firmám), nebo se obraťte přímo na Dobrovolnické centrum Prachatice.