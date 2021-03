V Chelčickém domově sv. Linharta se pomalu připravujeme na první jarní úplněk. A víte proč? Protože první neděli po prvním jarním úplňku, který následuje po jarní rovnodennosti, je již Velká noc - VELIKONOCE.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Týden předtím začíná období, které označujeme jako Pašijový týden nebo-li také Svatý týden. Tento Svatý týden je spojený s největšími křesťanskými svátky v roce spojenými se Vzkříšením Ježíše Krista.

Určitě stojí za to se na Pašijový týden i celé Velikonoce dobře připravit.

Udělejte si radost třeba jarním pestrým věncem na vchodové dveře, připravit si můžete zdravou jarní polévku z kopřiv a špenátu na Zelený čtvrtek či si s námi namalujte netradičními technikami velikonoční kraslice. Určitě to zkuste, vždyť tvořivosti a fantazii se meze nekladou…

A hlavně se o Škaredé středě neškareďte…

PS: Doporučení Linharťáků: "A víte co? Neškareďte se vůbec… budete mít život veselejší :-)"



Za všechny Linhartovské, Klára Kavanová Mušková