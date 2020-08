Plavecká poutní mše k poctě Panny Marie Královny se bude v sobotu 22. srpna od 14 hodin konat u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie nedaleko od Jeleních Vrchů. Mši bude celebrovat P. Karel Falář

Plavecká poutní mše k poctě Panny Marie Královny u Rosenauerovy kapličky . | Foto: Archiv Deníku

V místech, kde Schwarzenberský plavební kanál křižuje Jezerní potok vytékající z Plešného jezera na hranicích bývalého plöckensteinského polesí s hiršperšským polesí stojí Rosenauerova kaplička. Stojí v místech, kde podle rodinné legendy v Rosenauerově rodině visel na stromě svatý obrázek. K němu se chodili pomodlit plavci i další lesní dělníci. Modlíval se u něj i zbožný Joseph Rosenauer. Jednou jej při modlitbě napadl pytlák, který se chtěl pomstít nenáviděnému nadlesnímu, když viděl bezbranného klečícího muže v myslivecké uniformě, bodl jej do šíje. Když se zraněný Rosenauer, kterého milovali všichni, co jej znali, otočil, uslyšel výkřik: "Ježíš, Maria, Josef! To je přece Rosenauer!" K jeho nohám se vrhl jemu známý a jinak řádný dělník, který jen občas nedokázal odolat pytláckému pokušení. Prosil jej o smilování a odpuštění. Rosenauer s ohledem na jeho ubohou rodinu se nechal obměkčit a ve svém křesťanském přesvědčení, že za záchranu svého života vděčí modlitbě ke svatému obrázku nechal vystavět prostou malá kapli ze dřeva, která od těch dob slouží modlitbám tamních lidí i věřících poutníků. V kapli visel votivní obraz se zpodobením celé zmíněné události, jak jej sem dala pořídit rodina plavebního ředitele Josefa Rosenauera, možná i z podnětu tehdy panujícího knížete Josefa Schwarzenberga.

Podle historického popisu (poslední popis obrazu od krumlovského malíře Wilhelma Fischera, který jej v roce 1934 na přání památkového úřadu restauroval) v ní byl umístěn na plechu malovaný obraz korunování Panny Marie velký 70 x 90 cm. Na něm vpravo byl nad mraky Bůh Otec, na levé straně Bůh syn, nad nimi holubice Ducha Svatého a okolo pět andělů nesoucích kříž, napravo dole anděl s lilií. Na levé straně byl namalován pasáček se sepjatýma rukama a skloněnou hlavou před Pannou Marií.