Společnost Rosenberger- Lipno - Line, která provozuje veřejnou lodní dopravu na Lipně, rozšiřuje sezónu na prosinec a vůbec poprvé tak bude vozit místní i turisty během zimní sezóny. Plavby, kterých je naplánovaných celkem 67 v 19 dnech, se budou konat většinou prosinci a poslední bude 1. ledna.

Loď jménem Smetana, pojmenovaná po skladateli Bedřichu Smetanovi, se chystá vyplout před Vánoci. | Foto: Pavel Pechoušek

„Vše je podmíněno počasím a ledovými podmínkami na největší české vodní ploše. Bude se jednat o šedesáti minutové okružní plavby. Budeme vyrážet z přístavu v Lipně nad Vltavou č.p.71. Popluje loď jménem Smetana, pojmenovaná po skladateli Bedřichu Smetanovi,“ uvádí ředitel společnosti Rosenberger Lipno Line s.r.o Tomáš Koranda.

Jízdní řád.Zdroj: Pavel Pechoušek

Poprvé vyjede Smetana na hladinu Lipna v pátek 1. 12. 2023, plavby jsou naplánovány na všechny prosincové víkendy vždy od pátku do neděle, mimo Štědrého dne, kdy se nejezdí. V období mezi svátky se pak popluje dokonce každý den, hned od odpoledních hodin 25.12.2023. Posledním dnem adventních plaveb bude pondělí 1.1.2024.

Smetana bude vyrážet na hladinu v době od 10 do 15 hodin – podle dnů v týdnu. Přesný jízdní řád je k dispozici na webových stránkách lodní dopravy www.lipno-line.com, kde si také zájemci mohou ihned koupit jízdenky on-line. „Zbylé jízdenky pak budou v prodeji přímo na lodi,“ uvádí Tomáš Koranda.

Samozřejmě, pokud by jezero začalo zamrzat nebo plavbám velmi nepřálo počasí, musely by být plavby podle rozhodnutí kapitána lodi odloženy nebo zrušeny. Pak by se všechny peníze za již zaplacené jízdenky vracely.

Podle Korandy se cestující nemusí bát zimy. „Hlavní paluba lodi je vytápěna ústředním topením, a navíc jim posádka během plavby nabídne jeden teplý nápoj (nejčastěji vánoční punč) zdarma,“ dodává Koranda. Další nápoje a drobné občerstvení si pak hosté budou moci zakoupit v lodním baru.

Na lodi budou hrát koledy, samozřejmostí bude skvělá vánoční nálada. Otužilci pak mohou navštívit také horní otevřenou palubu lodi a plavbu absolvovat opravdu v úzkém kontaktu s přírodou. Nové plavby výborně doplní stávající nabídku adventních a novoročních programů, které se v Lipně nad Vltavou a také v okolí jezera již připravují.