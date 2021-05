Klub za podpory města nakoupil sazeničky tulipánů a rozdal je všem, kdo se zapojil. Tedy namaloval a poslal přímo obrázek anebo e-mailem zaslal ofocený obrázek tulipánu na uvedenou adresu. Některé práce budou dělat radost i onkologicky nemocným, protože na jejich přání jim budou obrázky zaslány. Tulipánový měsíc přinesl radost a naději těm, kdo se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním.

Ještě v době nouzového stavu, kdy děti do školy nechodily, paní učitelka Iva Simandlová děti motivovala a do soutěže přihlásila přes deset dětí. První balíček tulipánů putoval do ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387. Jak nám při předání sdělila ředitelka školy Miroslava Kunešová, děti si tulipány zasadí do skalky před školou, a ještě si o kampani promluví při hodinách, které již normálně ve škole běží. Druhý balíček míří ke skvělé babičce Ivaně, které zase v době nouzového stavu, kdy byly uzavřeny školy a školky hlídala své dvě vnučky Madlenku a Simonku a popovídala si s nimi nejen o nemoci, pomoci, ale i naší soutěži Namaluj tulipány. Společně pak několik obrázků a přání namalovaly. Tulipány budou zdobit zahrádku, kde rodina tráví hodně svého volného času. Třetí balíček putuje do Prahy k Matějovi, který s maminkou a dědou namalovali na tabulku své tulipány (udělali si i domácí soutěž a kdo myslíte, že vyhrál? Nejhezčí tulipán nakreslil dědeček, asi pro babičku?) a poslední dva baličky tulipánů patři maminkám, které navštívili Mezigenerační zahradu v Prachaticích – Vašíkovi a Davídkovi a Evičce z Prachatic a jejím maminkám.

Děkujeme všem. Děkujeme za pacienty, kteří obdrželi tulipánová přáníčka. Organizátorům za skvělou aktivitu.

Hanka Rabenhauptová