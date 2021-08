Klienti prachatického Hospice sv. Jana N. Neumanna si užívají kultury.

V hospici si užívají kulturní léto. | Foto: Archiv hospice

Do hospice přijela pacientům bez nároku na honorář zahrát kapela Bonsai č. 3, která se těší přízni posluchačů již 20 let. Folková skupina hrála písně známé i méně známé, ale to nebránilo, aby si posluchači společně zazpívali nebo alespoň pobrukovali. Počasí bylo pěkné a nálada ještě hezčí.