Takto náročná stavba celého areálu byla dokončena v obdivuhodně krátké době 6 let (1583 - 1589), včetně rozsáhlé malířské a štukové výzdoby, kterou byli pověřeni malíř Georg Widman a italský štukatér Antonio Melana.

Zkušený rožmberský stavitel na Kratochvíli prokázal, že je schopen se ctí se zhostit úkolu, který byl architektovi cinquecenta ve střední Evropě uložen jen vyjímečně: rozvrhnout a jednotně koncipovat celý pravidelný areál - stavbu začleněnou do zahrady, komponované po italském renesančním způsobu.

Zámek můžete během měsíce října navštívit o všech víkendech a také celý poslední říjnový týden od úterý 26. do neděle 31. 10. od 9 do 15.30 hodin. Ten, kdo má rád kulturu, jistě ocení i pozvánku na koncert skupin Fénix a Hazuka, které na Kratochvíli zahrají v sobotu 16. října od 17 hodin v obřadním sále v podzámčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.