Štěstí zdraví, dlouhá léta a Boží požehnání přinášejí koledníci Tříkrálové sbírky každoročně do Vašich domovů. V roce 2021 se sbírka uskuteční z důvodu pátého stupně systému PES převážně online. Dárci mohou přispět na území našeho okresu Farní charitě Prachatice nebo Oblastní charitě Vimperk.

Tři králové letos na dveře nezaklepou. | Foto: Ivana Řandová

V prachatické charitě budou podpořeny azylové domy pro maminky s dětmi, pro muže a terénní program Most naděje. V kostele sv. Petra a Pavla v Prachaticích proběhlo v neděli 3. ledna žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky.

Dárci mohou přispět prostřednictvím webu prachatice.charita.cz (buď přes menu – odkaz "Tříkrálová sbírka" nebo přes hlavní banner – přesměrování na Tříkrálovou sbírku ČR) nebo do kasiček na obecních úřadech Strunkovice nad Blanicí, Nebahovy, v Prachaticích v lékárně Dr. Max, v Galanterii – Svět korálků na Kostelním náměstí, v květinářství Lea ve Zvolenské ulici nebo v obchodu Kaprál v Jánské ulici.

Vimperské charitě můžete přispět prostřednictvím webu vimperk.charita.cz- v menu klikněte na odkaz "Tříkrálová sbírka" a uvidíte nejen číslo účtu a správný variabilní symbol, ale i jednoduchou a rychlou QR platbu prostřednictvím mobilního bankovnictví. Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování charitní ošetřovatelské služby, která zajišťuje zdravotní péči klientům v celém okrese díky zdravotním sestřičkám v terénu. Vimperské charitě můžete přispět také do kasiček na obecních úřadech Vacov, Stachy, Jaroškov, Zdíkov a Šumavské Hoštice.

Koledu si můžete pustit na webu www.trikralovasbirka.cz. Účet Tříkrálové sbírky je společný pro celou ČR. Pokud zvolí dárce platbu prostřednictvím tohoto webu, nemusí zadávat variabilní symbol, vygeneruje se sám dle vyplněného PSČ obce.

Hlavním účelem Tříkrálové sbírky zůstává pomoc lidem v nouzi. Věříme, že i malý příspěvek v této těžké době přinese mnoho dobrého nejen Vám, ale i lidem, kterým sbírka pomáhá. Za spolupráci a pomoc předem děkujeme a přejeme všem hlavně zdraví a klidné prožití roku 2021.