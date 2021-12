Andílek byl moc roztomilý. Mikuláš důstojný a hlavně měl velký košík s překvapením.Čerti byli oškliví, ale když zjistili, že na trénink sportovní gymnastiky ve Vimperku chodí jen samé hodné a šikovné děti a že nemají šanci nikoho si odnést, zkusili si raději zacvičit sami. No, moc jim to nešlo. To anděl byl šikovnější a i Mikuláš se elegantně prošel po gymnastickém koberci.Všechny děti se brzy přestaly čertů bát a předvedly kotouly, přemety a další pěkné cviky, za které dostaly od Mikuláše pochvalu, malý sladký dárek a tričko, ve kterém se jim bude cvičit ještě lépe.