Muzeum řeky Otavy a voroplavby je otevřeno od června do září denně od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Za vstupné zaplatí dospělý zaplatí 20 Kč, dítě do 15 let 10 Kč.

