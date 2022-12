Zoo Hluboká nad Vltavou Na nasvícenou zoo láká Hluboká. Návštěvníci mají možnost pozorovat zvířata po setmění a přitom si užívat jedinečnou atmosféru tisíce rozzářených světýlek. Vychutnejte si zimní procházku, na které vás zahřeje horký punč. Nasvícenou zoo můžete navštívit až do 8. ledna 2023 , kdy platí prodloužená otevírací doba. Pokladna zavírá vždy v 18.30 hodin a v zoo se můžete pohybovat do 19 hodin.

Zoo Dvorec u Borovan

O vánočních prázdninách můžete zavítat i do Zoo Dvorec u Borovanech na Budějovicku. Otevřeno mají do 2. ledna 2023 od 11 do 16 h a připravený je i bohatý program. Do 26. prosince si můžete užít nadělování dárků a komentované krmení šimpanzů, šelem a hrocha.

Komentované prohlídky se budou konat až do 2. ledna 2023. Ten, kdo by chtěl přinést zvířatům něco na zub, může svůj dárek uložit pod stromeček u dětského hřiště. Nosit můžete pečivo, vánočky, sušené ovoce, mrkev, jablka, celer, petržel, brambory, piškoty, ořechy i buráky.

Zoo Tábor

Vypravit se můžete i do největší zoo v jižních Čechách, kterou najdete v Táboře. Zoo je otevřená o víkendech od 9 do 16 hodin a do 1. ledna 2023 bude ve stejném čase otevřená každý den. Jen 31. prosince platí zkrácená otevírací doba 9 – 14 hodin.